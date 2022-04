Grosso albero crolla ai giardini Diaz

«Sfiorata la tragedia» (Foto)

MACERATA - La pianta è venuta giù all'improvviso nel parco affollato di persone, anche per via del Carnevale. Diverse le famiglie con bambini presenti. Avvertito un botto. Un'altra è caduta anche nel giardino dell'asilo di Villa Potenza

Grosso albero crolla nei giardini Diaz. E’ successo poco dopo le 12,30 quando il parco di Macerata era affollato di persone, soprattutto famiglie con bambini, anche in vista del Carnevale che si svolgerà oggi pomeriggio.

E’ possibile che a causare il crollo siano state le forti piogge e il vento dei giorni scorsi. Infatti l’albero è uscito fuori dal terreno ed è piombato a terra, così di punto in bianco senza alcun apparente motivo. La chioma è arrivata al ridosso della cancellata che delimita i giardini. Chi era lì ha sentito un forte botto, per fortuna in quel momento nessuno si è trovato a passare proprio in quella zona del parco.

Una delle persone presenti ha parlato di «tragedia sfiorata». Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e la polizia locale. L’area è stata isolata. Un altro albero sempre in mattinata, invece, è crollato nel giardino dell’asilo di Villa Potenza, finendo sopra ai giochi dei bimbi. Anche in quel caso fortunatamente non c’era nessuno.

