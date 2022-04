Controlli durante le festività pasquali,

quattro patenti ritirate

MACERATA - Il bilancio dell'attività svolta dai militari della Compagnia del capoluogo: 197 automezzi e 27 esercizi pubblici controllati, 375 persone identificate

19 Aprile 2022 - Ore 09:50 - caricamento letture

Tasso alcolemico superiore al consentito, quattro patenti ritirate dai carabinieri durante le festività pasquali. Il bilancio dell’attività svolta dai militari della Compagnia del capoluogo: 197 automezzi e 27 esercizi pubblici controllati, 375 persone identificate. In particolare i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Macerata, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, hanno denunciato quattro persone per guida in stato di ebbrezza, in quanto trovate al volante con un tasso alcolemico superiore a 0,8. Le patenti di guida sono state ritirate e trasmesse alla prefettura di Macerata per la prevista sospensione, i veicoli sequestrati in via amministrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA