Riviera del Conero, l’assalto dei visitatori

Incidenti e malori: un’ora di caos a Marcelli

NUMANA - Oggi pomeriggio in un arco temporale ravvicinato un motociclista si è scontrato con un'auto in via Bologna, in via del Conero è rimasto coinvolto in uno schianto un mezzo del 118 nell'atto di portare i soccorsi ad un visitatore della Fiera di Primavera che aveva accusato un malore. Ambulanze anche in un ristorante di via Litoranea

Due incidenti stradali avvenuti a pochi chilometri di distanza, due malori improvvisi in centro e in un locale sulla litoranea di Marcelli che hanno richiesto una improvvisa concentrazione di mezzi del 118 a Numana.

Uno di questi, nell’atto di portare i soccorsi a uno dei pazienti che si era sentito male è rimasto coinvolto in uno degli scontri stradali. Pomeriggio movimentato sulla Riviera del Conero, tornata a pullulare di visitatori nella giornata di Pasqua. In meno di mezz’ora, oggi pomeriggio dalle 16 circa, si è scatenato il caos, per fortuna senza gravi conseguenze, nel quadrante geografico compreso tra via Bologna, via del Conero, l’area lungo dove si svolge una porzione della Fiera di Primavera e in via Litoranea a poca distanza dal cantiere con le opere incompiute all’ex Santa Cristiana.

Intorno alle 16 l’eliambulanza è atterrata sulla carreggiata di via Bologna per soccorrere un motociclista 50enne di Camerano che si è scontrato, per cause ancora in via di accertamento, con un’auto. Il centauro lamentava dolori al costato ma è rimasto sempre vigile e cosciente ed ha ricevuto le prime cure in loco dal personale dell’ambulanza infermieristica dell’ospedale di Loreto. Poi è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Sul posto per i rilievi di legge una pattuglia della Polizia locale di Numana. A poca distanza, in via Conero, quasi all’altezza della rotatoria, l’automedica dell’ospedale di Osimo è rimasta coinvolta, per cause ancora da chiarire, in uno scontro con una Volkswagen mentre cercava di dirigersi verso la tradizionale fiera del ponte pasquale, con bancarelle e mercatino, lungo il corso di Numana dove una persona aveva accusato un malore. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri e l’ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Quasi in contemporanea la centrale del 118 è stata di nuovo allertata con la richiesta di intervento in un ristorante-pizzeria di Marcelli dove un cliente aveva accusato un malore. Qui sono arrivate l’infermieristica di Loreto e l’ambulanza della Croce Verde di Castelfidardo.

Nella tarda mattina di oggi i vigili del fuoco di Osimo invece erano accorsi anche a Filottrano, per soccorrere gli automobilisti coinvolti in uno scontro frontale tra 2 auto sulla Sp 8 in località Sant’Anna. Mezzi semidistrutte e uno dei conducenti incastrati tra le lamiere. E’ successo oggi intorno a mezzogiorno a poca distanza dal cimitero. Due i feriti, non in condizioni gravi, accompagnati per accertamenti all’ospedale.

