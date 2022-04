Tamponamento a catena in superstrada,

quattro veicoli coinvolti: un ferito

CIVITANOVA - L'incidente in direzione mare poco prima dello svincolo per l'A14. Una persona trasportata al pronto soccorso, rallentamenti al traffico

18 Aprile 2022 - Ore 12:32 - caricamento letture

Tamponamento a catena lungo la superstrada nel giorno di Pasquetta, quattro veicoli coinvolti: rallentamenti al traffico sulla corsia in direzione mare. L’incidente è avvenuto intorno alle 11,30 poco prima dello svincolo per l’A14, una persona trasportata in codice verde al pronto soccorso. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto, oltre agli operatori dell’emergenza, è intervenuta la polizia stradale di Civitanova per i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il traffico nella zona è rallentato, si viaggia solo sulla corsia di sorpasso, in tanti stanno percorrendo l’arteria nel giorno di festa.

(Redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA