Scontro semi-frontale tra due auto:

cinque feriti in ospedale

POLLENZA - L'incidente è avvenuto intorno alle 17,15 sulla provinciale 92

18 Aprile 2022 - Ore 19:12 - caricamento letture

Incidente lungo la provinciale a Pollenza, cinque persone ferite portate in ospedale. È successo intorno alle 17,15 di questo pomeriggio lungo la strada che va in direzione del Cosmari. Per cause in corso di accertamento si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto in un tratto in curva. Le vetture si sono scontrate semi-frontalmente. Diverse le persone che hanno avuto bisogno delle cure del 118, giunto sul posto con alcune ambulanze. Cinque i feriti che sono stati trasportati all’ospedale di Macerata per le cure del caso. Nessuno sarebbe in condizioni gravi.

