Rogo al Cosmari, le fiamme partite

da un nastro trasportatore

Rilevazioni dell’Arpam

TOLENTINO - L'incendio, scoppiato con ogni probabilità per cause accidentali, ha interessato il capannone dell'indifferenziato, ma non il deposito dei rifiuti. In corso la bonifica e gli accertamenti ambientali

16 Aprile 2022 - Ore 10:14

Sono in corso le operazioni di bonifica al Cosmari, la situazione al momento è sotto controllo. L’Arpam sta eseguendo le rilevazioni. L’incendio che si è sviluppato nella notte in località Piane Chienti, con un fumo denso e nero visibile a chilometri di distanza, ha interessato il capannone dei rifiuti indifferenziati.

Secondo una prima ricostruzione, ad andare a fuoco è stato un nastro trasportatore, per cause molto probabilmente accidentali. Le fiamme non hanno interessato il deposito dei rifiuti. Stanotte sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Tolentino, Macerata e Civitanova Marche, con 10 mezzi e 18 uomini, che sono riusciti a domare le fiamme nel giro di un’ora, evitando conseguenze ben più gravi. Con loro anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino, il 118 e il presidente del cda dell’azienda, nonché sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi. Ora è rimasta una sola squadra per le operazioni di bonifica e di controllo del sito, anche dall’alto attraverso un’autoscala. L’Arpam sta invece eseguendo i controlli del caso. Resta da calcolare anche l’entità dei danni.

