CIVITANOVA – Il ministero ha dato l’ok per il contributo. Gli occhi elettronici salgono a 233. Il sindaco Ciarapica: «Più sicurezza anche in ottica di crescita economica della città»

15 Aprile 2022 - Ore 14:51 - caricamento letture

A Civitanova altre 30 telecamere di videosorveglianza grazie a circa 100mila euro tra fondi del Comune e del ministero dell’Interno. «Civitanova si conferma la città con più videosorveglianza delle Marche e una delle più sicure del centro Italia con cittadini al di sotto dei 50mila abitanti» dice il Comune. In città gli occhi elettronici saliranno a 233. Per il quarto anno consecutivo la Giunta Ciarapica si è vista accordare un altro importante contributo dal ministero dell’Interno per rafforzare il sistema cittadino di videosorveglianza. Arriveranno 47.500 euro dal ministero con cui, sommati ai 50mila che stanzierà il Comune con fondi propri, verranno istallate altre 30 nuove telecamere. La città è tra i 416 destinatari ammessi al finanziamento.

«La nostra amministrazione ha sempre ritenuto prioritario il tema della sicurezza dei nostri cittadini e in questi quattro anni siamo sempre riusciti ad ottenere fondi pubblici per aumentare il numero degli occhi elettronici in città – dice il sindaco Fabrizio Ciarapica – Attualmente contiamo 203 telecamere istallate su nostro territorio e queste ulteriori 30 andranno a rafforzare il sistema di sicurezza nelle zone del lungomare Nord, del quartiere San Gabriele e del quartiere Fontespina a ridosso di aree sensibili come parchi pubblici, scuole, chiese e vie maggiormente transitate». Secondo il sindaco, la città «vanta un record assoluto nelle Marche e nel centro Italia per numero di telecamere istallate» che consentono «in collaborazione con tutte le forze dell’ordine, a partire dalla nostra Polizia locale, di raccogliere elementi di prova a volte fondamentali soprattutto per i reati ma anche per il rilievo delle dinamiche degli incidenti stradali. Cinque anni fa – ha concluso il primo cittadino – lo avevamo promesso ai nostri cittadini e oggi possiamo dire di aver mantenuto la promessa fatta, un primato che ci rende particolarmente fieri non solo per accrescere più sicurezza fra i cittadini ma anche in un’ottica di crescita economica della nostra città».

