Montefano si accende di eventi

SI INIZIA questa sera con la riapertura della collegiata. Domani spettacoli per grandi e bambini al teatro La Rondinella e mostre di Effetto Ghergo

20 Novembre 2021 - Ore 11:56 - caricamento letture

Un weekend ricco di eventi a Montefano. La cittadina si accende di luci ed appuntamenti culturali per tutti, grandi e bambini.

Si inizia stasera alle 21 in Piazza Bracaccini: la Diocesi di Macerata Unità Pastorale 15 presenta il Restauro della Collegiata di San Donato, splendida chiesa eretta nel 1768, costruita in cotto a due ordini. L’interno, in Stile Tardo Barocco a navata unica con volta a botte, è ricco di decori a stucco, bellissimi affreschi e molte tele importanti. Fra esse spicca “San Donato e San Giovanni Nepomuceno a fianco dell’Assunta”. Due sono le importanti e Sante Spoglie sepolte sotto i suoi Altari: sotto l’Altare Maggiore riposa Sant’Onorio, mentre sotto quello del SS. Sacramento vi è San Severio, Martire di origine inglese. Di grande valore storico è l’antico Organo, posto sulla bella Cantoria, costruito artigianalmente nel 1722 da Giuseppe Fedeli di Rocchetta. La Chiesa è stata restaurata grazie al sapiente lavoro dell’Ufficio Tecnico della Diocesi maceratese e verrà restituita in tutto il suo splendore ai montefanesi in questa occasione. In contemporanea verrà inaugurata la nuova illuminazione della facciata della Collegiata, dono dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Montefano.

Domani, domenica, alle 12.15, al Teatro La Rondinella “UTopia Festival – Un abbraccio chiamato Canto”, Aperitivo Concerto dell’Associazione Corale “UT Insieme Vocale-Consonante”, gruppo vocale “modulare” il cui repertorio spazia dall’ensemble madrigalistico al coro da camera, diretto dal Maestro Lorenzo Donati. L’Ensemble collabora con alcuni tra i più conosciuti direttori e compositori a livello internazionale, ha al suo attivo numerosi concerti, l’organizzazione di UTopia Festival e di “Scritto e…cantato!”, Progetto per la Promozione della Musica Corale Contemporanea. Ingresso libero.

Nel pomeriggio, alle 17, sempre in Teatro, Silvia Illuminati – Ricercatrice dell’Università Politecnica delle Marche partecipante a nove spedizioni antartiche e montefanese doc – presenta “Un tuffo in un mare…Gelato!”. La Conferenza-Spettacolo è un racconto aperto a tutti, grandi e piccini, accompagnato dalle note magiche e “gelate” del Coro “Oddo Marconi” di Montefano. L’ingresso è gratuito previa prenotazione al numero 335-364528.

Si conclude in bellezza con una visita alle bellissime Mostre Fotografiche curate dall’Associazione “Effetto Ghergo”. Il Museo che raccoglie opere e strumenti di lavoro di Arturo Ghergo, il mirabile ritrattista delle dive del Cinema negli Anni della Dolce Vita Romana, il lavoro di Marco Gatta (vincitore del Premio “Giovane Talento 2021” del Festival Ghergo) e quella di Maria Victoria Backhaus, la Pasionaria del Reportage e vincitrice dell’ambito “Riconoscimento alla Carriera” 2021. Completano il panorama le opere di alcuni dei più grandi fotografi a livello mondiale: Ferdinando Scianna, Piero Gemelli, Toni Thorimbert, Maurizio Galimberti e l’indimenticabile Giovanni Gastel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA