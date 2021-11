Civitanova lancia la stagione:

«Il Rossini fra i grandi teatri delle Marche»

Lo show di Fiorello è già sold out

GLI SPETTACOLI sono 9 fra prosa e teatro. Apre lo showman e fa cappotto, non ci sono più biglietti. Da non perdere Vanessa Incontrada, l'adattamento teatrale di Mine Vaganti di Ozpetek , il Circus theatre Elysium con Alice in Wonderland e Massimo Ranieri nel suo "Sogno e son desto"

19 Novembre 2021 - Ore 15:44 - caricamento letture

di Laura Boccanera

«Vogliamo riportare il Rossini fra ai grandi teatri delle Marche». Gilberto Santini lancia la nuova stagione dei TdC con la mission di rilancio del teatro centrale di Civitanova e ripartenza per il settore degli spettacoli. E i primi numeri parlano già di sold out per le quattro serate annunciate qualche giorno fa con Fiorello e che apriranno di fatto la stagione.

Teatro a capienza piena (800 posti) per 4 serate. «Si tratta di 3200 persone che arriveranno a Civitanova – dice – quando con la produzione di Fiorello abbiamo proposto il nome di Civitanova è stato accolto subito favorevolmente anche perché meno a rischio in caso di restrizioni sulla capienza del pubblico». La stagione è stata presentata questa mattina davanti alla presidente dei tdC Francesca Peretti, al membro del cda Marco Pertecarini e in presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica e della nuova direttrice Paola Recchi. Il cartellone prevede 9 spettacoli in cartellone fra danza e prosa. Fra gli ospiti di rilievo Vanessa Incontrada, Enzo Iacchetti, Vittoria Belvedere, il ritorno della compagnia di danza Parson e il concerto spettacolo di Massimo Ranieri. «Civitanova si conferma anche per questa stagione di prosa e di danza città della cultura e dello spettacolo dal vivo di qualità. Teniamo molto ad essere punto di riferimento per tutto il pubblico e pure stavolta abbiamo voluto promuovere un programma di grande spessore. Dopo le due anteprime di Fiorello e di Massimo Ranieri, apriamo il sipario su una bella serie di appuntamenti, capaci di conquistare una vasta platea: la varietà dell’offerta proposta è da tempo nostra peculiarità e vanto». Ringraziamenti da parte della Peretti a personale, staff, cda e Amat: «Quella che stiamo presentando oggi è la prima stagione invernale che vede il nostro cda alla regia. C’è grande soddisfazione, abbiamo pensato ad una stagione dinamica e aperta a tutti i sentire, una stagione che pensiamo possa davvero rappresentare un momento di ripartenza del mondo dello spettacolo. Abbiamo trascorso un 2020 con platee e cinema per lo più chiusi e quest’estate siamo finalmente tornati ad assaporare il gusto del teatro e della danza. Ora, riaccendiamo con ancora più forza i riflettori su Civitanova».

Si comincia dunque l’1, 2, 3 e 4 dicembre con “Fiorello Presenta Civitanova Marche!”, quattro show irripetibili – fuori abbonamento – in cui lo showman torna finalmente al calore del pubblico in teatro dopo cinque anni di assenza con uno spettacolo coinvolgente costruito sulla città. Tutto lo staff sarà già a fine novembre in città per assaporare l’humus di Civitanova e trasferirlo nelle gag dello spettacolo. Il cartellone entra nel vivo il 17 dicembre con La piccola bottega degli orrori, adattamento e regia di Piero Di Blasio. Dopo 30 anni Giampiero Ingrassia torna ad interpretare il ruolo di Seymur nello spettacolo che debutta a Civitanova al termine di una residenza di riallestimento. Sarà in scena con lui Fabio Canino, già attore di esperienza nel teatro di prosa, che affronta con grande entusiasmo per la prima volta il musical. Il 21 gennaio Emilio Solfrizzi è il protagonista di un nuovo allestimento de Il malato immaginario, spettacolo già diretto in passato dal regista Guglielmo Ferro. In scena il 23 febbraio Vanessa Incontrada in una commedia dal titolo: “Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?” che dipinge il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed ironizzare su se stessa. Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere giungono al teatro Rossini il 18 marzo con “Bloccati dalla neve” una commedia brillante di Peter Quilter, da cui è stato tratto il film Judy (2019) premiato agli Oscar. La conclusione della sezione della prosa il 27 e 28 aprile è affidata a Mine Vaganti, prima regia teatrale di Ferzan Ozpetek che mette in scena con l’interpretazione di Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini, Carmine Recano con Simona Marchini, l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici.

Tre le proposte di danza. Il nuovo anno si apre il 3 gennaio con un grande classico delle feste Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano. Dopo il grande successo con tre settimane di tutto esaurito al teatro Brancaccio di Roma, torna in Italia Alice in Wonderland tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol del 1865, rielaborato nell’impianto estetico dal Circus-Theatre Elysium di Kiev, con un tour che toccherà i maggiori teatri italiani. Il Teatro Rossini lo accoglie il 17 febbraio con un cast di 30 ballerini – acrobati. Un atteso ritorno a Civitanova il 5 marzo è quello della Parsons Dance, la compagnia americana amata dal pubblico per la sua danza atletica e vitale che trasmette gioia di vivere. Ad arricchire la stagione il 7 gennaio, fuori abbonamento in collaborazione con Isolani Spettacoli, Massimo Ranieri presenta il suo “Sogno e son desto”, uno spettacolo con orchestra da vivo che dopo 500 straordinarie repliche in tutta Italia, si rinnova e si conferma uno show imperdibile. Al via dal 7 dicembre gli abbonamenti.

