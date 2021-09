Esanatoglia, sfida a tre:

Forza Italia e Lega corrono divise

Bolognola, le squadre di Gentili e Blanchi

ELEZIONI - Il sindaco uscente Bartocci, coordinatore degli azzurri si ricandida con "Santa Anatolia". L'altra lista del centrodestra è capitanata Andrea Cipolletta, del Carroccio, che non voluto rendere noti i nomi che la compongono. Per il centrosinistra Nello Tizzoni con "Esanatoglia Bene Comune", con lui anche l'ex sindaco Procaccini. “Noi per Bolognola” della sindaca uscente, che candida anche Barbara Cacciolari come consigliere affronterà "SiAmo Bolognola"

di Monia Orazi

Presentate le liste anche a Bolognola ed Esanatoglia. Nel comune più alto delle Marche la sfida sarà tra la sindaca uscente Cristina Gentili, 45 anni agente di polizia locale, e un veterano della politica locale, Mauro Angelo Blanchi 71enne, già sindaco di Fiastra per due mandati dal 1985 al 1990 e dal 1999 al 2004. Gentili si ricandida con la lista di centrodestra “Noi per Bolognola” e propone come candidati consiglieri Serenella Marano, Giovanni Leone, Francesca Fabbrizi, Benita Montecchiari, Enrico Greco, Riccardo Teloni, Barbara Cacciolari, Valentina Gregori, Alfredo Lo Presti, Antonio Mottola. Salta agli occhi il nome di Barbara Cacciolari, imprenditrice matelicese titolare di una serie di attività commerciali e presidente nazionale Unionturismo. Un altro nome noto è quello di Valentina Gregori, già componente dello staff di Franco Capponi quando era presidente della Provincia, attivissima nel comitato dei terremotati di Caldarola. Blanchi si candida alla testa della lista civica “SiAmo Bolognola”, con candidati consiglieri: Nicola Gentili, Paola Cardarelli, Giovanni Pieroni, Renzo Baldi, Fabio Massimo Barberini, Cristina Carafelli in Di Girolamo, Fabio Del Gobbo, Alessandro Lancellotti.

Ad Esanatoglia confermate le previsioni, sfida a tre tra il sindaco uscente Luigi Nazzareno Bartocci, Andrea Cipolletta consigliere comunale uscente di maggioranza e l’ingegnere Nello Tizzoni, che si candida alla testa di una lista di centro sinistra. Luigi Nazzareno Bartocci, 60 anni ad ottobre, dipendente di azienda privata e sindaco uscente, ha all’attivo diversi mandati da assessore, vicesindaco del defunto sindaco Giorgio Pizzi sin dal 1993. Per la cronaca è stato vicesindaco dal 1993 al 1997, dal 1997 al 2001, dal 2006 al 2011, dal 2011 al 2016. Per la prima volta era stato eletto sindaco dal 2001 al 2006. E’ commissario locale di Forza Italia. Guida la lista civica Santa Anatolia, che candida a consiglieri: Debora Brugnola vicesindaco uscente, Matteo Buldrini, Monica Lacchè, Luca Paganelli, Giuseppe Pinelli, Silvia Rivelli, Samuele Santamarianova, Natalia Sheraj, Massimo Temperini, Sabrina Ubaldini, tutti nomi nuovi.

Non ha reso ancora pubblicamente nota la sua lista l’altro candidato sindaco, Andrea Cipolletta artigiano di 48 anni, consigliere comunale uscente eletto nel gruppo di maggioranza uscente. Cipolletta attualmente è addetto alla segreteria del consigliere regionale Renzo Marinelli e responsabile organizzativo provinciale della Lega Nord. Nello Tizzoni, ingegnere meccanico dipendente di multinazionale, ha 61 anni è originario di Esanatoglia ma residente ad Ascoli Piceno, torna spesso in paese dove ha la madre ed il fratello. Si candida alla guida della lista di centrosinistra “Esanatoglia bene comune”, che ha come candidati consiglieri: Romina Antinori, Roberto Bernetti Lara Cingolani, Nazzareno Padelletti, Tarcisio Paglioni, Emanuela Piloni, l’ex sindaco Cesare Procaccini, Simonetta Procaccini, Italo Truzzi, Germano Zampini. Cesare Procaccini 68 anni, è stato eletto per la prima volta sindaco di Esanatoglia nel 1988, ha proseguito come consigliere comunale dal 1993 al 1997. E’ stato poi eletto in consiglio regionale per tre mandati dal 1995 al 2010.

