“La notte degli artigiani”

imprenditori olandesi

esaltano il Made in Italy

TOLENTINO - Il castello della Rancia ha ospitato un evento promosso dalla Crafted Society di Amsterdam fondata da Martin Johnston e Lise Bonnet che commercializza in tutto il mondo prodotti moda di alta gamma

14 Agosto 2021 - Ore 11:24 - caricamento letture

Il castello della Rancia, a Tolentino, ha ospitato un evento promosso dalla Crafted Society, una impresa di Amsterdam che commercializza in tutto il mondo prodotti moda di alta gamma: “La notte degli artigiani”, una serata che ha esaltato la cultura del fare con le mani, la maestria degli artigiani e del Made in Italy, fusi con l’enogastronomia marchigiana e l’eleganza dei partecipanti. L’idea dei fondatori Martin Johnston e Lise Bonnet è stata quella di promuovere una nuova idea del lusso e del fashion Made in Italy. Infatti, cinque anni fa hanno cominciato a selezionare artigiani italiani in grado di produrre scarpe, jeans, borse, foulard, sciarpe e cappelli di grande qualità, sia nei materiali che nella manifattura. In pratica fanno realizzare abiti e accessori su propri disegni per collezioni uniche che vengono poi vendute nello showroom di Amsterdam e tramite altri negozi in tutto il mondo, oltre che sul sito aziendale. Creazioni esclusive pensate per clienti che sanno apprezzare la bellezza di prodotti di grande artigianalità, rigorosamente realizzati in Italia.

A seguito di tutte le problematiche derivanti dalla pandemia, Martin e Lise, nel corso di un loro viaggio nelle Marche, hanno pensato di promuovere un evento per coinvolgere i loro partner italiani. Dopo un incontro con il sindaco Giuseppe Pezzanesi è stato deciso di organizzare una serata dedicata agli artigiani. L’intento è stato quello di infondere fiducia e contemporaneamente di favorire l’incontro e la conoscenza tra tutte le aziende, in modo da creare una vera e propria rete di artigiani. Inoltre, con l’occasione, Martin e Lise hanno anche presentato la loro nuova fondazione: “Luxury for Good”. Dalla creazione di Crafted Society una parte dei proventi è stata sempre dedicata alla formazione di giovani nel campo dell’artigianato. Per questo 2021 il progetto ha consentito l’inserimento di sei ragazzi provenienti da altrettanti paesi africani all’interno di un calzaturificio artigianale della provincia di Macerata. I giovani vengono seguiti da un tutor e vengono formati alla produzione di scarpe utilizzando tecniche artigianali.

Nel corso della serata sono intervenuti il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi e il consigliere della provincia di Macerata Rosalba Ubaldi, che hanno portato il loro saluto e che hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa che consente la valorizzazione del settore artigianale da sempre considerato come uno dei traini maggiori del comparto economico italiano. Inoltre, sono intervenuti i rappresentanti delle aziende che collaborano con Crafted Society, i quali, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, hanno presentato le loro attività. Erano presenti anche Jeanine Postema, assistente commerciale dell’ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, e Aart Heering, addetto stampa e affari politici dell’ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, che hanno ricordato gli ottimi rapporti, anche commerciali, tra le imprese olandesi e italiane. A chiudere la serata due video molto emozionali che presentavano tutti gli artigiani coinvolti nell’innovativo progetto moda di Crafted Society e i ragazzi assunti in un calzaturificio grazie alla “Luxury for Good Foundation”. Infine, è stato anche proiettato un video del backstage dello shooting fotografico con la nuova collezione realizzato in una villa sulle colline di Tolentino e in alcuni angoli particolarmente suggestivi del centro storico della città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA