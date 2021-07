Matteo Salvini allo Sferisterio

per la prima dell’Opera

MACERATA - Il leader della Lega sarà accompagnato dal sindaco Sandro Parcaroli. Prima, alle 19, sarà in piazza della Libertà per la raccolta firme sul Referendum Giustizia

21 Luglio 2021 - Ore 13:26 - caricamento letture

Matteo Salvini sarà alla prima del Macerata Opera festival allo Sferisterio. Il leader della Lega, venerdì 23 luglio, arriverà a Macerata a partire dalle 19 per raccogliere firme sul Referendum Giustizia al gazebo di piazza della Libertà, per poi andare all’arena, dove andrà in scena l’Aida. Salvini sarà accompagnato dal sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli. «L’amministrazione Parcaroli conferma il binomio Lega-buona politica – hanno dichiarato il commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti, e i consiglieri regionali del Maceratese, Renzo Marinelli ed Anna Menghi –. In questi mesi Macerata sta progressivamente rinascendo grazie a interventi attesi da anni. La presenza di Matteo Salvini sottolinea come la città rappresenti, anche in tema di legge e cultura, un modello virtuoso dove la qualità dei progetti e della loro gestione fanno la differenza. Basta pensare che la raccolta firme con ospite il nostro segretario federale si svolgerà proprio nella città dove lo studio della giurisprudenza ha mosso i primi passi nel 1290 e il cui simbolo, lo Sferisterio, è un‘icona dell’Italia nel mondo».

