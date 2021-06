Foce del Potenza, finiti i lavori

«Area riqualificata

in modo esemplare»

PORTO RECANATI - La vice sindaca Rosalba Ubaldi: «L'intervento è stato finanziato dalla Regione e realizzati dal Genio Civile delle Marche su progettazione dell'ingegner Vincenzo Marzialetti»

21 Giugno 2021 - Ore 19:41 - caricamento letture

Completati i lavori alla foce del Potenza. Ad annunciarlo è Rosalba Ubaldi, vice sindaca di Porto Recanati. «L’area è stata riqualificata in modo esemplare – ha scritto Ubaldi – Prima che qualcuno commenti a caso, come avviene per le scogliere, ripeto per l’ennesima volta che i lavori sono stati finanziati dalla Regione e realizzati dal Genio Civile delle Marche su progettazione dell’ingegner Vincenzo Marzialetti, che ringraziamo infinitamente. Il nostro ufficio tecnico è stato costantemente di supporto per tutti i risvolti comunali necessari per la realizzazione. Sistemata la parte terminale del fiume, la Ciclovia del Potenza potrà realizzarsi per tutta la lunghezza come da progetto».

