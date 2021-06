Yoga Day al Varco sul Mare

CIVITANOVA - Terza edizione della manifestazione domenica dalle 15,30 alle 20

“Il valore dello yoga come attività sportiva finalizzata alla salute e alla forma fisica”: è il tema dello Yoga Day che si svolgerà domenica a Civitanova, in occasione della Giornata Mondiale dello Yoga, istituita dalle Nazioni Unite nel 2014.

La Giornata Mondiale dello Yoga, organizzata dal coordinamento A.S.D. Yoga della Regione Marche in collaborazione con il Comune di Civitanova, sarà celebrata quest’anno per la terza volta al “Varco sul mare” dalle 15,30 alle 20.

«Evento gratuito a cui sono tutti benvenuti – si legge in una nota – si terranno dimostrazioni da parte delle scuole yoga del territorio, lezioni yoga aperte a tutti.

Una conferenza su: “Evidenze scientifiche sullo Yoga”, con la partecipazione di un medico, un maestro yoga, testimonianze di esperienza yoga durante l’emergenza. Interverrà l’assessore allo sport e sindaco di Civitanova. Sono invitati tutti gli appassionati esperti di yoga, scuole, insegnanti e chiunque sia curioso di conoscere di più su questa antica disciplina.

L’evento si svolgerà nella struttura allestita dal comune, adibita agli eventi pubblici in totale sicurezza. Venire muniti di tappetino per partecipare alle lezioni yoga».

L’iniziativa è organizzata dal Coordinamento A.S.D. Yoga della regione Marche, coordinate dal M.to Felice Vernillo e promossa da ENDAS (Ente promozione sportiva riconosciuta dal Coni).

Iniziativa pubblica che rientra nell’ambito delle loro attività istituzionali sportive, finalizzate alla salute e alla forma fisica, secondo la metodologia yoga. Le associazioni marchigiane promotrici sono Un Punto Yoga di Appignano, Yoga Shakti di Civitanova, Satya Yoga di Corridonia, Tan Tan di Fermo, Il Giardino dello Yoga di Macerata, Hatha Yoga Studio di Porto San Giorgio e Yoga Tolentino.

