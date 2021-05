Martina Colombari e Corrado Tedeschi

sulle “Montagne russe” a Civitanova

TEATRO - Lo spettacolo in scena al "Rossini" venerdì 4 giugno alle 20

Martina Colombari e Corrado Tedeschi portano in scena a Civitanova “Montagne Russe”. Venerdì 4 giugno alle 20 Civitanova torna a teatro! Si apre il sipario – grazie all’impegno congiunto di Comune di Civitanova, Azienda Speciale Teatri di Civitanova e AMAT con il contributo di Regione Marche e MiC – del Teatro Rossini su Montagne russe, una divertente commedia da uno dei testi più riusciti di Eric Assous (vincitore di due prix Molière), portata in scena da Corrado Tedeschi, che la interpreta con la sua intelligenza e classe nel ruolo che fu nel 2004 di Alain Delon accanto ad Astrid Veillon, tenendo a battesimo il debutto sul palcoscenico di Martina Colombari, perfetta per il ruolo, e che forma con lui una coppia inaspettata e di grande fascino.

Dopo Civitanova, lo spettacolo sarà in scena anche al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno sabato 5 e domenica 6 giugno nel cartellone promosso dal Comune con l’AMAT.

Marco Rampoldi, che ha già diretto Corrado alcune delle sue prove più convincenti, dirige la commedia scritta con sapienza, divertente (a tratti esilarante), sorprendente, e con momenti di intensa commozione. «Le montagne russe non sono solo l’attrazione da luna park – afferma il regista Marco Rampoldi – che in modo inaspettato entra in gioco nella trama dello spettacolo. Sono soprattutto simbolo del continuo meccanismo di salita e discesa vorticosa in cui i due protagonisti si trascinano a vicenda. Non è possibile raggiungere un punto di equilibrio. Ogni volta che una realtà sembra essere accertata, viene rimessa in discussione. E questo crea una dinamica fortissima, che accosta momenti di intenso divertimento ad altri di tensione. Il testo appare sempre in bilico fra la commedia e il thriller psicologico. Abbiamo cercato di rispettare entrambi gli aspetti, senza sovraccaricare lo spettacolo di segni volti a privilegiare l’uno o l’altro aspetto».

La traduzione del testo è di Giulia Serafini, le scene di Andrea Bianchi, i costumi di Giulia Rodofili, le luci di Manuel Luigi Frenda, le musiche di Luca Vitariello, assistente alla regia Lucia Marinsalta, assistente scene Claudia Marino, collaborazione drammaturgica Paola Ornati. Lo spettacolo è una produzione Skyline productions, Rara Produzione, La Contrada Teatro Stabile di Trieste.

