Coloramondo, i nuovi moduli

operativi da mercoledì:

«Rispettato il cronoprogramma»

POTENZA PICENA - Le cinque classi dell’Istituto Comprensivo “Raffaello Sanzio”, dal 26 maggio torneranno a Porto Potenza. Il sindaco Noemi Tartabini: «L’auspicio è che i genitori abbiano compreso la volontà dell’amministrazione di tutelare la sicurezza dei propri figli e lo sforzo fatto per riportare in tempi più rapidi possibili i ragazzi a scuola vicino casa»

Da mercoledì 26 maggio saranno operativi i moduli scolastici che ospiteranno le cinque classi della “Coloramondo”. Ieri pomeriggio, infatti, il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini ha inviato una nota ufficiale alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Raffaello Sanzio” per comunicare la disponibilità dei moduli dal 26 maggio, collocati nell’area attigua alla palestra della scuola media di viale Piemonte, con arredi già predisposti dagli operai dell’ufficio tecnico comunale ed igienizzazione effettuata. «I moduli scolastici sono di fatto già utilizzabili ma saranno operativi da mercoledì prossimo solo per il ponte di lunedì e martedì, dovuto alla desta di San Girio patrono della città – ha detto il sindaco Tartabini –. Sembrava fosse possibile consegnare la struttura nel corso di questa settimana ma vi è stato un piccolo ritardo connesso alla fornitura di energia elettrica». I moduli scolastici avranno un ingresso dedicato su via Liguria. Si tratta di una struttura di circa 530 metri quadrati composta da cinque aule da 40 metri quadrati ognuna, due locali mensa, aula Covid, aula insegnanti e spazio multifunzionale. I dieci servizi igienici sono divisi per bambini di diverse età, oltre ad un bagno dedicato ai disabili. Tutti i locali sono dotati di climatizzazione.

«Le cinque classi della “Coloramondo” potranno ritornare a scuola a Porto Potenza – ha aggiunto il primo cittadino – dopo la chiusura di parte del plesso scolastico causa inagibilità, i bambini erano stati trasferiti lo scorso 20 gennaio nella scuola di Potenza Picena. A seguito di diversi incontri con i genitori e con il mondo della scuola, cui sono seguiti approfondimenti fatti dall’amministrazione e dall’ufficio tecnico comunale, si è convenuto che i moduli scolastici costituivano il percorso più rapido e sicuro per riportare gli alunni a Porto Potenza. L’iter ufficiale per l’installazione dei moduli e la realizzazione delle fondazioni connesse è partito il 22 febbraio. Dunque in tre mesi, rispettando il cronoprogramma, sono stati consegnati i moduli che serviranno sino a fine giugno per i bambini della materna per poi essere utilizzati da settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, fino alla consegna della nuova scuola elementare in costruzione. L’auspicio è che i genitori degli alunni abbiano compreso la volontà dell’amministrazione comunale di tutelare, in primis, la sicurezza dei propri figli e lo sforzo fatto per venire incontro alle esigenze delle famiglie nel riportare in tempi più rapidi possibili i ragazzi a scuola vicino casa – conclude Noemi Tartabini -. Un ringraziamento dovuto va alle dirigenti scolastiche, il corpo insegnante e i collaboratori scolastici dei due Istituti Comprensivi del territorio, alla Croce Rossa per il trasporto dedicato ai bambini con difficoltà, alla Sap e alla Cir per la preziosa collaborazione, così come a tutte le figure professionali coinvolte come il progettista, il geologo, il direttore dei lavori, il responsabile antincendio e le ditte esecutrici dei lavori, e agli enti sovracomunali quali i Vigili del Fuoco, l’Asur e la Sovrintendenza».

