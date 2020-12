BUFERA - L'azione sarebbe stata presa dal consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi di Confindustria

Dopo la frase choc, Confindustria avrebbe avviato una procedura contro il presidente Domenico Guzzini. A riferirlo è l’Ansa. Guzzini nel corso di un forum online “Made for Italy per la moda”, organizzato per parlare della situazione delle aziende e fare il punto, aveva sottolineato che era necessario venire fuori dal Covid, concludendo così la frase: «se qualcuno morirà, pazienza». Una frase di cui oggi si è scusa, spiegando di averla detto in un momento di concitazione e che non rispecchia il suo pensiero né i valori di Confindustria. Secondo l’Ansa, che riporta di fonti informate, è stata aperta una procedura relativa a Guzzini dal consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, l’organo nazionale di Confindustria. La procedura potrebbe portare, o a possibili sanzioni o a un passo indietro da parte dell’imprenditore. Parole, quelle di Guzzini, che hanno suscitato una bufera e reazioni a catena di condanna.