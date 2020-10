MACERATA -E' stato finanziato dalla Regione Marche e gestito da Imprendere, società di formazione di Confartigianato

Si è appena concluso il corso di specializzazione gratuito “Modellista Sviluppatore”, finanziato dalla Regione Marche e gestito da Imprendere, società di formazione di Confartigianato. Il corso della durata di 300 ore, rivolto a soggetti disoccupati, ha avuto come obiettivo quello di trasmettere le conoscenze e le competenze necessarie per facilitare l’inserimento lavorativo nel settore della meccanica, in qualità appunto di modellista sviluppatore. Il percorso ha affrontato le metodologie e gli strumenti per utilizzare le tecniche di modellazione e i flussi di lavoro della progettazione parametrica, fornendo conoscenze e competenze sia scientifiche che tecnico-professionali. Dalle soft skills alle tecniche di prototipazione e di produzione Autocad, Autodesk Inventor, dalla tecnologia dei materiali alla stampa 3 D, per concludersi con uno stage di 90 ore e l’esame finale. Questi gli allievi che hanno acquisito la specializzazione: Matteo Casali, Oliver Lee Chachou, Paola Latini, Luca Mari, David Menichelli, Matteo Profeta, Giuseppe Rea, Mattia Serrani, Elia Storani, Valentino Vescovo.