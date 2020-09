Forestali, Mari saluta le Marche

Al suo posto Andreatta

CAMBIO AL VERTICE in regione. Il generale, che dal 29 settembre sarà in servizio in Emilia, ricorda il «grande contributo che abbiamo dato nel corso dall’emergenza sisma, che ancora oggi ci vede al fianco delle popolazioni locali»

26 Settembre 2020 - Ore 11:10 - caricamento letture

Cambio al vertice del comando regionale dei carabinieri forestali: il generale di brigata Fabrizio Mari lascia perché destinato ad assumere in ruolo in Emilia Romagna. Gli subentrerà il colonnello Gianpiero Andreatta, già comandante del gruppo carabinieri forestale di Forlì-Cesena. Mari lascerà il suo incarico nelle Marche il 29 settembre. «Durante questi anni – dichiara il generale Mari – l’impegno quotidiano è stato sempre rivolto alla tutela dell’ambiente e del paesaggio di questa bella e operosa terra marchigiana, ricercando sempre le sinergie e la leale collaborazione con tutte le Istituzioni dello Stato e degli enti locali, che hanno consentito il raggiungimento di positivi risultati sul piano operativo, grazie al lavoro incessante e all’abnegazione di tutti i carabinieri forestali delle Marche. A questo proposito non posso non ricordare il grande contributo che abbiamo dato nel corso dall’emergenza sisma, che ancora oggi ci vede al fianco delle popolazioni locali per favorire l’auspicata rinascita di un nuovo ed evoluto sistema economico e sociale. E’ stato un lavoro non sempre facile, ma sicuramente entusiasmante, reso più agevole dal senso civico dei marchigiani e da un tessuto economico e produttivo calato su un territorio ben conservato, ricco di storia e di personaggi illustri, di notevole valenza paesaggistica e di grande attrazione turistica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA