LEGA PRO - Il giovane estremo difensore, classe 2000, viene dal Muravera, Serie D Sarda

Il Matelica annuncia l’arrivo del portiere Alessio Martorel. Classe 2000, dotato di notevole struttura fisica (195 di altezza), Martorel muove i primi passi in diverse squadre del Veneto prima di essere visionato dall’Atalanta ed approdare prima alla Luparense (Eccellenza padovana, 15 presenze) e nella scorsa stagione in Serie D al Muravera in Sardegna (21 presenze prima del lockdown). «Non ci ho pensato un attimo ad accettare il progetto del Matelica – ha dichiarato Martorel – accedere nei professionisti è per me una grande occasione e le parole del direttore Micciola mi hanno subito convinto. Arrivo in una città piccola e accogliente, sono sicuro che qui troverò le migliori condizioni per approcciarmi la prima volta ad una categoria importante e prestigiosa come la C. Ho tutta la voglia del mondo di provare a far bene e dare il massimo, dimostrando le mie doti e tenendo alti i colori di questa società ambiziosa».