CALCIO - Il portiere, cresciuto nel vivaio del Montemilone Pollenza, giocherà nell'Under 23 insieme al matelicese Vrioni. Tante operazioni in entrata e in uscita nelle categorie dilettantistiche

di Michele Carbonari

Un altro maceratese entra nel mondo del calcio professionistico. È Matteo Bucosse, cresciuto nel settore giovanile del Montemilone Pollenza ed esploso lo scorso anno in Serie D con il Tolentino. Come under è riuscito a prendere il posto all’over Christopher Rossi ed è stato uno dei punti di riferimento della retroguardia crèmisi. Per lui ora si spalancano le porte della Juventus, che lo farà maturare nell’Under 23 (in cui troverà il matelicese Giacomo Vrioni) impegnata nel campionato di Lega Pro. Oggi è il giorno della firma e delle visite mediche. Nel frattempo, la società del presidente Romagnoli (che dopo le dimissioni a sorpresa del nuovo responsabile del settore giovanile Tedoldi comunicherà a breve il sostituto) assesta il colpo a centrocampo, che risponde al nome di Mirko Severini (’97, proveniente dal Vigasio).

Mentre si registra una prima sorpresa al Matelica: il club fa sapere che di comune accordo, per motivi personali e dopo appena una decina di giorni, si dividono le strade con Matteo Bachini, (assistito dall’agente Gianni Corci). Tornando nella quarta serie nazionale, l’attaccante leopardiano Simone Pennacchioni (ex Valdichienti) è riuscito a convincere mister Giampaolo e nella prossima stagione sarà protagonista nella Recanatese. In Eccellenza, il Montefano interrompe la preparazione a causa della poca chiarezza del protocollo anticovid, mentre la Sangiustese puntella la difesa con l’under calzaturiero doc Giulio Garbuglia (terzino destro proveniente dalla Jesina come il mancino classe ’99 Matteo Ciurlanti) e i ’98 Ruggero Lanza (Grottammare) e Riccardo Calamita (Maceratese, per lui si tratta di un ritorno). A centrocampo il colpo si chiama Filippo Forò, esperto classe 1987 e lo scorso anno in Abruzzo al Castelnuovo Vomano. Nel massimo campionato regionale approda anche l’ex tecnico della Rata Daniele Marinelli: raggiunto l’accordo con il San Marco Servigliano Lorese, che potrebbe ingaggiare anche la vecchia conoscenza biancorossa Gianluca Adami (attaccante con trascorsi al Tolentino e al Valdichienti Ponte).

L’ultimo movimenti in Promozione riguarda invece il Montecosaro, che riabbraccia il mediano Simone Rapacci dopo l’esperienza al Montemilone Pollenza. Il difensore centrale Cristian Trombetta passa dall’Anconitana al Chiesanuova, mentre il direttore sportivo Giulio Spadoni porta con se, dalla Sangiorgese, il portiere Elia Menghi alla Civitanovese, che alzerà il sipario sulla nuova stagione (prima squadra e settore giovanile) sabato 5 settembre a partire dalle 20.45 al Varco sul mare. Fresca di ripescaggio, la Cluentina potrà contare sulle prestazioni dell’under Messi. Resta svincolato il mancino Roberto Iacoponi, corteggiato da Potenza Picena e Trodica (potrebbe essere un’opzione del Portorecanati, dato l’infortunio al crociato occorso a Malaccari).

Grazie all’avvento della Nicolò Ceselli, nasce una nuova squadra a Caldarola per disputare la Prima categoria. Ecco i nuovi giocatori: Alessandro Acuti (Sforzacosta), Mattia Gabrielli (Nicolò Ceselli), Stefano Sebastianelli (Palombese), Tommaso Vendemmiati (Monteluponese), Michele Falconi (Caldarola), Filippo Sileoni (Caldarola), Daniele Tentella (Urbis Salvia), Lorenzo Vichi (Elfa Tolentino), Manuel Scarpacci (Sforzacosta), Mattia Crescimbeni (Sefrense), Riccardo Santarelli (Juventus Club Tolentino), Luca Iacopini (Monteluponese), Daniel Duca (Caldarola), Biagio Pizzo (Petriolo), Ervin Ajradinoski (Caldarola) e gli omonimi ex Caldarola Marco Grelloni (un portiere e un attaccante). Forte del ripescaggio, la Folgore Castelraimondo potrebbe puntare sul centrocampista Mogliani (in uscita dal Pioraco). Il San Claudio completa la rosa con il portiere Fabiani (Loreto), il trequartista Guzzini (Cluentina) e la punta Ulissi (Casette Verdini). Il centrocampista ivoriano Yobouet Sylla (Camerino) è un nuovo calciatore del Fiuminata. Cambia tanto invece il Villa Musone: ecco gli attaccanti Carmine Marino e Simone Clementi (entrambi dall’Osimo stazione), i difensori Alessio Scocco (Cluentina) e Matteo Berrettoni (Monteluponese), il portiere Francesco Balianelli (Filottranese) e il centrocampista Francesco Polenta (Vigor Castelfidardo).

In Seconda categoria, l’Abbadiense individua il post Gabriele Soldini: il nuovo mister è Enrico Mancini, mentre dalla Treiese arriva il difensore Stacchio. Restyling anche alla Palombese, che ha rinnovato ben undici pedine del proprio scacchiere: Brandi (Chiesanuova), Petracci e Vergari (Urbis Salvia); Caporali, Binjos, Cutrini e Filoni (Caldarola), Tartari (Nicolò Ceselli), Mosca (fra le tante ex di Juventus Club Tolentino) e i fratelli Paoloni (Francesco dal Caldarola e Mario dalla Juventus Club Tolentino). La Vigor Macerata cala un giovane poker d’acquisti: Tunc (Montemilone Pollenza), Gega (Abbadiense), Stura (Casette Verdini) e Paolucci (di ritorno dall’Abruzzo). Il portiere Morichetti (Petriolo) approda al Ripesanginesio al pari di Bartolini e Bruè (entrambi provenienti dal San Ginesio). La San Francesco Cingoli chiude gli affari con Francesco Schiavoni (Sampaolese) e Renè Agosto (Labor). L’esterno sinistro Igor Magagnin dall’FC Osimo 2011 passa all’Accademia Montefano, che a sua volta gira l’attaccante Riccardo Ciavattini alla Monteluponese. Appena promosso dalla Terza, il Real Molino completa la rosa con tante scommesse (Danaoui, Paolucci, Rita e Pieroni svincolati e fermi da un po’ di tempo) e tre di giocatori in attività (Farah dal Telusiano e Luciani e Karan dall’Academy Civitanovese). L’Atletico Macerata rinforza la rosa con Liberini (San Claudio), Lo Brutto (Borgo Mogliano) Natali (Montemilone Pollenza), Giovanni Aliberti (Chiesanuova e fratello di Marco) e Roberto Piccioni (Casette Verdini e fratello di Mattia). Francesco Staffolani, ex Sarnano, è un nuovo difensore della Juventus Club Tolentino, mentre dai cugini dell’Elfa bomber Lanciotti approda al Csi Recanati. In riva all’Adriatico, Romitelli (Telusiano) si accasa al Città di Civitanova mentre l’Union Picena registra cinque volti da scoprire: Berardini (Amandola), Forani (Santa Maria Apparente), Capitanelli (Leonessa Montoro) e Guzzini (Villa Musone).

In Terza categoria c’è una novità importante: la nuova società di settore giovanile Camerino – Castelraimondo prende il posto della Nova Camers, i cui vecchi dirigenti seguiranno la prima squadra e per questo affidano la conduzione tecnica anche a Micarelli, che come nuovi giocatori avrà a disposizione Favale, Marucci, Pasquini, Micucci e Capitolo. La Treiese fa spesa dal Chiesanuova, da dove arrivano i giovani Pietrella, Rapaccini e Marini, mentre dall’Aurora Treia ecco Buratti e Diop. L’under Moretti è stato promosso dal proprio vivaio e Pieroni si riaffaccia al calcio giocato dopo vari infortuni. Ugolini arriva invece dallo Sforzacosta, a differenza di Ramazzotti che passa al Pianello Vallesina e di Bambozzi che appende le scarpette al chiodo. Gli Amatori Appignano portano a casa Giuli (Aurora Treia) e Chiaraberta (Montecassiano calcio a 7). Il Serralta potrà contare su tre giovani della Settempeda: Panzarani, Vissani e Spadoni. Il Real Matelica riesce a confermare i prestiti di Grasselli, Bartilotta e Flamini dal Fabiani Matelica e aggiunge al roster il centrocampista Mattioni dalla Sefrense.