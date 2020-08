Per i candidati governatori arriva Mentana,

ai papabili sindaci una messa della Diocesi

ELEZIONI - Il direttore del Tg La7 sabato alle 17 sarà alla comunità Capodarco di Fermo per moderare un confronto tra gli otto in lizza per palazzo Raffello. A Macerata invece il vicario del vescovo celebrerà una particolare funzione religiosa ai cinque in corsa per la poltrona da primo cittadino

26 Agosto 2020 - Ore 16:44 - caricamento letture

Per i candidati governatori arriva Enrico Mentana, per i papabili sindaci di Macerata è pronta la benedizione della Diocesi. Succede anche questo in questa strana campagna elettorale 2020. Da una parte sabato alla comunità Capodarco di Fermo ci sarà il direttore del Tg La7 per moderare un confronto tra gli otto candidati: Maurizio Mangialardi (centrosinistra), Francesco Acquaroli (centrodestra), Gian Mario Mercorelli (M5S), Roberto Mancini (Dipende da noi), Fabio Pasquinelli (Lista Comunista per le Marche), Sabrina Banzato (Vox Italia-Marche), Anna Rita Iannetti (Movimento 3V – Vaccini, vogliamo verità), Alessandra Contigiani (Riconquistare l’Italia – Fronte Sovranista Italiano). A Macerata invece la Diocesi e il vescovo Nazzareno Marconi continuano a tenere i fari puntati sulle comunali. Dopo aver convocato tutti candidati sindaci – Narciso Ricotta (centrosinistra), Sandro Parcaroli (centrodestra), Roberto Cherubini (M5S), Alberto Cicarè (Strada comune-Potere al popolo), Gabriele Micarelli (Lista civica dei commercianti) – e aver dato loro una sorta di benedizione, ora ha organizzato una messa dedicata ai candidati per il 5 settembre alle 19 alla terrazza dell’istituto San Giuseppe celebrata dal vicario generale dalla diocesi Andrea Leonesi. Nel volantino viene citato un passaggio de La città e la casa di Giorgio Pira e il “Gareggiate nello stimarvi a vicenda” dalla Bibbia. (redazione CM) Il vescovo benedice i 5 candidati ma avverte gli elettori: «Fate attenzione al contorno»

