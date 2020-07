PORTO RECANATI - Il giovane è stato fermato dai carabinieri mentre era in auto con altri quattro amici, oltre 40 i grammi di droga sequestrati

Quaranta grammi di marijuana, due di cocaina e altrettanti di hashish: arrestato per spaccio un 23enne. Si tratta di Leonardo Sampaolo, di Porto Recanati. Ed è proprio nella città costiera che i carabinieri lo hanno fermato, ieri al tramonto, durante uno dei servizi di controllo messi in campo dai militari della locale stazione con il supporto dei colleghi della Squadra di intervento operativo del 6° Battaglione Carabinieri Toscana. Il giovane era a bordo di una Skoda Fabia con altri quattro amici. Lui è un altro sono stati trovati con la droga e così è scattata la perquisizione sia sul posto che domiciliare. Da cui sono venuti fuori gli oltre 40 grammi di sostanza stupefacente, che erano nella disponibilità del 23enne, oltre a un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi. Sampaolo è stato così arrestato e su disposizione del sostituto procuratore Rosanna Buccini, trasferito ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per stamattina. L’altro giovane, che era in auto con lui, coetaneo e sempre di Porto Recanati, è stato invece segnalato quale assuntore di stupefacenti, poiché deteneva una dose di cocaina di circa mezzo grammo appena acquistata per uso personale.