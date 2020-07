L'ARENA BENIAMINO GIGLI cornice dell'evento che si terrà dal 19 al 23 luglio. La kermesse sarà dedicata alle pellicole legate al territorio marchigiano. Primo appuntamento con "Il cuore grande delle ragazze". Serata finale con Neri Marcorè

“Estate al Cinema”, presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa al Comune di Porto Recanati la kermesse estiva della città. La location sarà quella dell’Arena Beniamino Gigli e l’appuntamento è a partire da domenica 19 luglio alle 20,45 (poi la proiezione del film partirà alle 21,30). Tutte le sere fino a giovedì si susseguiranno le proiezioni (da domenica 19 a giovedì 23 luglio). Cinque serate dedicate alle Marche nel cinema e al cinema che è stato girato e a quello che sarà prodotto in futuro nel nostro territorio. Osservando da vicino la bellezza delle location e la natura dei personaggi e riflettendo, insieme ad ospiti graditi ed illustri, sul carattere del “marchigiano filmico” e non solo.

Vediamocinemarche è un progetto della Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission con il comune di Porto Recanati e con il sostegno della Regione. Domenica appuntamento con Pupi Avati e Antonio Avati (conduce Anna Olivucci) con “Il cuore grande delle ragazze”. Nelle serate successive “Niente può fermarci” con Serena Autieri, Claudio Zamarion e Fabrizio Sarcinelli. A seguire “Non voglio mica la Luna” con Rebecca Liberati e Andrea Giancarli; “Tempo instabile con probabile schiarite” con ospite Piero Massimo Macchini e il finale con “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?” con ospite d’eccezione Neri Marcorè. L’intervento dell’assessore Angelica Sabbatini è preciso: «Vediamocinemarchè è davvero la risposta della volontà contro lo stop imposto dal virus. Tutto era pronto e tutto è sembrato ad un certo punto saltare. Ed ora si va in scena per continuare nei primi mesi del 2021: una seconda parte aperta ai giovani e alle nuove tecnologie di ripresa adottate alla moderna cinematografia. Da anni manca a Porto Recanati un evento riconosciuto in tutte le Marche e a livello nazionale: ci aspettiamo che questo progetto abbia una prima, una seconda e una terza edizione e crediamo fortemente di poterci riuscire». Ecco invece l’intervento di Anna Olivucci: «Abbiamo avuto tanta marchigiana “tigna”, lo dico da romana, per andare avanti: ad un certo punto pensavo che non ce l’avremmo fatta. E devo dire grazie al cuore grande al femminile, con doverose eccezioni, della macchina comunale portorecanatese». A prendere la parola per la Regione invece il dirigente Raimondo Orsetti: «Ci siamo impegnati concretamente per lanciare questo progetto sperando di dare linfa alle piazze di questa regione. Progetto cinematografico in ottica turistico: rendere Porto Recanati come uno di questi luoghi e pensandolo anche come sede di una produzione cinematografica». L’intervento del sindaco è stato volto al ringraziamento rispetto a Fondazione Marche Cultura per esser stata vicino al Comune, ad Anna Olivucci che ha presento un progetto calzante e alla Regione nella persona di Moreno Pieroni per aver visto in questo progetto una possibilità ulteriore di attrattiva. Anche il vice sindaco Rosalba Ubaldi è intervenuta in materia andando a focalizzare l’attenzione anche sul restyling interno dei camerini e una scenografia dei cinque giorni del tutto nuova.