ONLINE - Quarto appuntamento della rassegna curata da Oriana Salvucci in programma sabato alle 21, virtualmente ospitato dal comune di Montecosaro

Matria continua il suo percorso web alla ricerca delle donne incomode di ieri e di oggi, con uno sguardo aperto e vigile sul mondo socio-culturale, affinché possa vedere il femminile come una identità vera non riflessa e una risorsa furente per il ripensare in maniera nuova il futuro. Ma chi sono le incomode? Sono le donne non allineate, le donne che tanti occhi hanno giudicato scandalose, le donne fuori dagli schemi e biasimate solo perché non autoconfinatesi nello spazio loro assegnato da una società pensata, articolata e abitata ai vertici da uomini. Esse sono le donne, insomma, che hanno cercato (e cercano) di condurre una vita alla scoperta ed affermazione di sé come soggetto protagonista di fianco al maschile dell‘ordine simbolico, come teorizzato dalla filosofa Hannah Arendt nella sua vita activa.

Donne protagoniste di questa rassegna fortemente voluta dalla Presidente della Commissione della Regione Marche per le Pari Opportunità, Meri Marziali, e sostenuta da un circuito di comuni marchigiani, che, anche durante l‘emergenza Covid19, hanno deciso di rimanere al fianco della rassegna e sostenerla per garantire alle loro comunità una grande opportunità culturale nell‘innovativa modalità di dialogo via web, come ha fatto questa volta il Comune di Montecosaro con il suo sindaco Reano Malaisi. Anche questo quarto appuntamento, previsto per il 5 giugno alle 21, sarà visibile sul Canale Youtube di Matria e in diretta Facebook sul link e vedrà protagonista un personaggio iconico, ovvero la scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica Barbara Alberti, che porta un intervento vulcanico dal titolo “Donne: incomode, scomode e spudorate”.

Nata ad Ubertide nel 1943, Barbara Alberti è una scrittrice di straordinario talento ed ironia. Laureatasi in Filosofia alla Sapienza di Roma, ha cominciato la sua carriera alla fine degli anni 60 come sceneggiatrice di film estremamente originali, partendo da Il portiere di Notte di Liliana Cavani, Il Maestro e Margherita, Una donna allo specchio e Io sono l‘amore, arrivando al pluripremiato Incompresa di Asia Argento, film affiancati da una sua frenetica attività come scrittrice di romanzi che vogliono cancellare l’immagine della donna sottomessa e perdente, come Il Vangelo secondo Maria, Gelosa di Majakovskij, La donna è un animale stravagante davvero, per arrivare ai recenti Non vendermi, mamma! e Francesco e Chiara. A questa fruttuosa attività intellettuale ha affiancato le sue doti di comunicatrice e donna indipendente, scrivendo come giornalista per Gioia, Amica, Il Fatto Quotidiano, Penthouse e D-La Repubblica delle donne, diventando la storica conduttrice radiofonica di programmi dedicati alle donne, come La guardiana del Faro su Radio24 e opinionista tv in molti programmi Rai e Mediaset, nonché ultima tagliente e acuta protagonista del Grande Fratello Vip. A Matria racconta delle tante donne che è stata e di molte di quelle che ha conosciuto personalmente e letterariamente in un emblematico intervento dal titolo Donne: incomode, scomode e spudorate.