CAMERINO - Successo per l'open day online di questa mattina. Due nuove lauree triennali arricchiscono l'offerta formativa presentata oggi ai ragazzi e alle loro famiglie. Borse di studio, tasse basse e tanti servizi per gli studenti che si preparano a scegliere il loro futuro. Il rettore Pettinari: «Non ci fermiamo mai»

di Gabriele Censi

Un vero campus che attende di ritrovare vecchi e nuovi studenti dopo la pandemia. «Ma non siamo stati mai fermi con le attività» dice il rettore Unicam Claudio Pettinari presentando l’open day di oggi. Nuovi corsi, nuove borse di studio, alloggi e mense in sicurezza, impianti sportivi aperti e anche e-sports. Unicam presenta la sua offerta ai futuri studenti con “Porte aperte on line”, una giornata in cui i ragazzi e le famiglie possono collegarsi e scoprire un ateneo di eccellenza che proprio ieri ha avuto la vetrina della tv nazionale. Il Tg1 ha scelto l’ateneo camerte per annunciare la riapertura dei laboratori di ricerca in presenza.

Il rettore Claudio Pettinari ha dato il via questa mattina alla giornata dedicata all’orientamento con la delegata Valeria Polzonetti, il presidente del consiglio degli studenti Riccardo Cellocco, il prorettore Luciano Barboni delegato alla didattica, il presidente del Cus Stefano Belardinelli, il prorettore Andrea Spaterna, delegato al diritto allo studio e un ospite ormai di casa a Camerino l’astrofisico Luca Perri. Lo ha subito coinvolto il moderatore Maurizio Socci, invitandolo a raccontare la sua esperienza di “secchione” ai ragazzi che si apprestano ad una scelta importante per il loro futuro: «Fatela con serenità – ha detto Perri – qui trovate un ambiente ideale che può stimolare passione e curiosità. Elementi fondamentali per andare avanti. Poi potete sempre modificare un percorso durante gli studi, non è una gabbia». Il rettore ha ricordato i nuovi corsi attivati che colgono le esigenze del momento: «Cambiano le modalità di lavoro con la tecnologia e studiare ciò che il mercato chiede è l’unica soluzione. L’emergenza Coronavirus ci indica la necessità di investire in settori che il sistema paese aveva abbandonato. Due le novità: “Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali” e “Scienze geologiche e tecnologie per l’ambiente”».

Sono stati più di 500 gli studenti degli istituti superiori collegati da tutta Italia, con iscritti dal Friuli alla Sicilia, che sono stati accolti virtualmente in ateneo per conoscere l’offerta formativa ed i servizi dell’Università di Camerino. Docenti, ricercatori, professionisti, studenti universitari e personale Unicam, sono stati a disposizione dei partecipanti per illustrare l’offerta formativa dell’Ateneo e per ogni approfondimento ed informazione.

In totale sono 28 i corsi di laurea attivi, 15 triennali, 4 a ciclo unico e 9 magistrali. Poi l’eccellenza della scuola di studi superiori “Carlo Urbani” citata da Luciano Barboni. Valeria Polzonetti ha ricordato il servizio di orientamento che si è già svolto nelle scuole e la possibilità di un confronto reale con domande da parte degli studenti: Chi oggi è impegnato nella preparazione agli esami potrà comunque seguire il sito Unicam/porteaperteonline sempre attivo per conoscere l’ateneo dettagliatamente, tutti i corsi di laurea, sia triennali che magistrali e magistrali a ciclo unico, anche attraverso video di docenti e di studenti e laureati. Con immagini suggestive Stefano Belardinelli ha mostrato le numerose attività sportive praticabili nei moderni impianti del Cus distribuiti in 10 ettari di spazi. E in tempi di quarantena annuncia anche gli E-sports, per giocare on line. «Con moderazione» ammonisce il rettore lodando comunque anche l’importanza di allenarsi alla competizione. Conclude Pettinari: «Aiutiamo gli studenti a trovare la loro strada per farli diventare uomini e donne di valore».