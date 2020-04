IL BOLLETTINO del Gores - I dati delle ultime 24 ore: in totale il numero di contagi in regione sale a 4.464 su 15.252 esami complessivi, nel Maceratese 16 in più rispetto a ieri

Sono 123 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle Marche. Lo comunica il Gores nel bollettino delle 9, dopo l’analisi degli ultimi 780 tamponi effettuate nei laboratori regionali. In totale, quindi il numero dei positivi in regione sale a 4.464 su un totale di 15.252 esami complessivi. Quindi un 29,7% di positivi sul numero complessivo di esami svolto fino ad oggi. Per quanto riguarda il rapporto dei casi positivi sul totale dei tamponi esaminati nelle ultime 24 ore, invece, si tratta di un’incidenza del 15,7%, leggermente più alta di ieri (13,9%).

Sono 287 le persone tra dimesse e guarite in regione, 17 in più rispetto a ieri. I ricoverati in area post critica sono 187 (23 in più di ieri) mentre in terapia intensiva ci sono 151 persone, due in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i contagi, nella provincia di Macerata sono 614 le persone che hanno contratto il Coronavirus (16 in più di ieri). In quella di Ancona sono 1356 (ieri erano 1290), in quella di Pesaro sono 1853 (ieri 1820), in quella di Ascoli sono 235 (ieri 233), in quella di Fermo 308 (ieri 305). Le persone in isolamento scendono a 7054 nelle Marche (ieri 7335), di queste sono 1026 in provincia di Macerata (ieri 1097).