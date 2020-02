POLITICA - Sulla scia del partito nazionale, l'azione del Carroccio marchigiano è stata promossa oltre che dal deputato treiese, dai fondatori Massimo Agostinelli in qualità di amministratore e Giorgia Latini, segretario

La Lega si riorganizza anche nelle Marche, come nel resto d’Italia. E anche il braccio territoriale del partito diventa salviniano. A battezzare la “nuova” Lega che altro non è che un nuovo contenitore ma in sostanza con lo stesso contenuto è il responsabile delle Marche Paolo Arrigoni che sta guidando il Carroccio nella regione da oltre due anni: «Nasce formalmente – annuncia – la nuova Lega Marche – Salvini Premier. I soci fondatori sono Massimo Agostinelli (amministratore), Tullio Patassini (presidente) e Giorgia Latini (segretario)». Ruolo di rilievo quindi per il deputato treiese, sempre in prima linea sin dalla sua adesione al partito.

Prosegue Arrigoni: «Questo nuovo movimento, analogamente alla Lega Salvini Premier a livello nazionale, proseguirà sulla strada tracciata dal nostro segretario federale in tutto il Paese, da nord a sud, rinnovando le battaglie che da anni portiamo avanti per i marchigiani, per il territorio e per il suo sistema economico e produttivo».

Un passaggio necessario, a livello nazionale, per agevolare il transito dei tesserati dalla vecchia Lega nordista e bossiana a quella nuova, sovranista e salviniana. La creazione del nuovo partito era stata certificata durante il congressod i dicembre. Al vecchio restano quasi 50 milioni di euro da pagare.