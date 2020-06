IL PROGETTO prevede seminari formativi, primo appuntamento gratuito in programma venerdì alle 10 nella sede di Macerata

Le Start-up, ed in generale le aziende italiane, sopravvivono al quinto anno di vita solo nel 60% dei casi. Ben tre delle 4 imprese su 10 che chiudono imputano il fallimento a problemi finanziari: mancanza di liquidità o difficoltà di accesso al credito. Tuttavia queste sono principalmente cause finali, ovvero ciò che ha determinato il fallimento e non ciò che ha portato al fallimento. L’idea e la passione, spesso affiancate dalla competenza specifica su un prodotto o un servizio, sono la molla che spingono giovani e meno giovani ad avviare un’azienda in proprio. La passione e la competenza specifica, però, non garantiscono da sole il successo dell’impresa. Spesso e volentieri queste stesse persone non possiedono l’ingrediente fondamentale, vale a dire le competenze adeguate per gestire e sviluppare un business.

Molto dipende certamente dalle peculiarità dei diversi mercati ai quali ci si affaccia ma esistono regole fondamentali comuni per avviare un’azienda, farla crescere e prosperare. I consulenti e gli esperti di Cna si mettono a disposizione per dare consigli utili ad aspiranti e neo imprenditori su tutto ciò che occorre sapere per lanciare il proprio business. Due appuntamenti imperdibili per chi intende aprire una partita iva e per chi l’ha aperta da poco. Consigli utili sulla costruzione del business plan, sulle tipologie di imprese e sulle forme societarie, sui molteplici adempimenti fiscali, previdenziali e amministrativi, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e sugli appalti e, inoltre, tutti gli adempimenti sul versante della sicurezza nei luoghi di lavoro, sul regolamento per la privacy e sulla gestione dei rifiuti. Sono previste, infine, sessioni di lavoro individuali con approfondimento ed esempi pratici. La Cna Macerata, con il progetto “Start-idea, accendi la tua impresa” realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, intende aiutare le imprese maceratesi a non inciampare alla partenza ed a crescere consapevolmente. Appuntamento venerdì alle 10 nella sede Cna Macerata per il primo seminario gratuito; a coordinare i lavori Federica Carosi, referente del progetto.