Mastronunzio avversario dell’Anconitana

CALCIO - Fari puntati in Eccellenza su Anconitana-Montefano, in programma domenica. In Promozione impegni casalinghi per Maceratese e Civitanovese, in Serie D la Recanatese capolista in campo sabato al Tubaldi contro il Pineto

di Michele Carbonari Sarà un weekend speciale per Salvatore Mastronunzio. L’attaccante ora in forza al Montefano ritroverà la “sua” Anconitana. Domenica 10 novembre alle 15 (nona giornata d’andata del campionato d’Eccellenza) sarà una giornata storica per la cittadina maceratese, con i tifosi pronti ad affollare il Del Conero. Sulla carta Davide contro Golia, ma il Montefano proverà ad invertire il pronostico con l’intera rosa a disposizione di mister Roberto Lattanzi. Sempre nel massimo campionato regionale, il Valdichienti Ponte sarà di scena a Grottammare con un Andrea Lattanzi in più a centrocampo. In Serie D, la capolista Recanatese anticiperà a sabato, domani, la sfida del Tubaldi contro il Pineto. Domenica tutte le altre maceratesi. Il Matelica, senza il portiere Bigliardi, sarà protagonista del big match dell’undicesimo turno: al Giovanni Paolo II arriverà l’altra leader SN Notaresco. Sangiustese (da valutare Mengoni e Perfetti) e Tolentino viaggeranno in Abruzzo, rispettivamente verso Giulianova e Vasto. La Civitanovese, capolista del girone B di Promozione priva di Martins e Galdenzi, ospiterà al Polisportivo la Futura 96, fischio d’inizio alle 15. Stesso orario per Maceratese – Montecosaro, in programma all’Helvia Recina. SERIE D (11° giornata d’andata – ore 14.30)

9/11 Recanatese – Pineto

10/11 Cattolica San Marino – Campobasso

10/11 Chieti – Atletico Terme Fiuggi

10/11 Matelica – SN Notaresco

10/11 Montegiorgio – Vastogirardi

10/11 Olympia Agnonese – Jesina

10/11 Porto Sant’Elpidio – Avezzano

10/11 Real Giulianova – Sangiustese

10/11 Vastese – Tolentino ECCELLENZA (9° giornata d’andata – ore 14.30)

9/11 Porto d’Ascoli – Vigor Senigallia

9/11 San Marco Servigliano Lorese – Atletico Azzurra Colli

10/11 Atletico Alma – Castelfidardo

10/11 Grottammare – Valdichienti Ponte

10/11 Marina – Fabriano Cerreto

10/11 Sassoferrato Genga – Forsempronese

10/11 Urbania – Atletico Gallo Colbordolo

10/11 Anconitana – Montefano (15) PROMOZIONE B (9° giornata d’andata – ore 14.30)

9/11 Atletico Centobuchi – Atletico Ascoli

9/11 Aurora Treia – Palmense

9/11 Portorecanati – Loreto

10/11 Chiesanuova – Monterubbianese

10/11 Corridonia – Monturano Campiglione

10/11 Potenza Picena – Monticelli

10/11 Civitanovese – Futura 96 (15)

10/11 Maceratese – Montecosaro (15) PRIMA CATEGORIA B (9° giornata d’andata – ore 14.30)

9/11 Villa Musone – Staffolo PRIMA CATEGORIA C (9° giornata d’andata – ore 14.30)

9/11 Montemilone Pollenza – Fiuminata

9/11 Pinturetta Falcor – Settempeda

9/11 Pioraco – Cska Amatori Corridonia

9/11 San Claudio – Urbis Salvia

9/11 Sangiorgese – Fabiani Matelica

9/11 Trodica – Camerino

9/11 Elpidiense Cascinare – Casette Verdini (15)

10/11 Muccia – Cluentina SECONDA CATEGORIA D (9° giornata d’andata – ore 14.30)

9/11 Agugliano Polverigi – Victoria Strada

9/11 Leonessa Montoro – San Francesco Cingoli

9/11 Palombina Vecchia – Accademia Montefano SECONDA CATEGORIA E (9° giornata d’andata – ore 14.30)

8/11 Csi Recanati – Monteluponese (21)

9/11 Casette d’Ete – United Civitanova

9/11 Montegranaro – Appignanese

9/11 Morrovalle – Aries Trodica

9/11 Vigor Montecosaro – Porto Potenza

9/11 Vigor Sant’Elpidio Viola – Real Porto

9/11 Vis Faleria – Montecassiano

9/11 Real Citanò – Veregra (15) SECONDA CATEGORIA F (9° giornata d’andata – ore 14.30)

9/11 Atletico Macerata – Abbadiense

9/11 Belfortese – Vigor Macerata

9/11 Palombese – Caldarola

9/11 Sarnano – Pennese

9/11 Sefrense – Juventus Club Tolentino

9/11 San Ginesio – Folgore Castelraimondo (15)

9/11 Telusiano – Ripesanginesio (16.30)

9/11 Elfa Tolentino – Esanatoglia (17.30) SECONDA CATEGORIA G (9° giornata d’andata – ore 14.30)

9/11 Real Cuprense – Borgo Mogliano TERZA CATEGORIA C (7° giornata d’andata – ore 14.30)

9/11 Urbanitas Apiro – Serra Sant’Abbondio TERZA CATEGORIA D (7° giornata d’andata – ore 14.30)

8/11 Europa Calcio Costabianca – Atletico Ancona (21.30)

9/11 Candia Baraccola Aspio – Acli Villa Musone TERZA CATEGORIA E (7° giornata d’andata – ore 14.30)

8/11 Osimo Five – La Saetta (21)

8/11 Real Castelfidardo – Santa Maria Apparente (21)

8/11 Unione Sangiustese – Union Picena (21)

8/11 Real Molino – Amatori Appignano (21.30)

9/11 Atletico Conero – Academy Civitanovese

9/11 Torrese – Treiese TERZA CATEGORIA F (7° giornata d’andata – ore 14.30)

8/11 Real Matelica – Serralta (21)

9/11 Colbuccaro – Pollenza

9/11 Lorese – Nova Camers

9/11 Nicolò Ceselli – Giovanile Corridoniense

9/11 Sforzacosta – Monte San Martino

9/11 Union Calcio – Gualdo

9/11 Petriolo – Pievebovigliana (15)

