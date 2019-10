L’attaccante Carissimi al Tolentino

SERIE D - Il 21enne andrà a rinforzare il reparto cremisi: «Sono onorato di indossare questo colore»

Tolentino, tesserato l’attaccante Jacopo Carissimi. Classe 1998, Carissimi è solito giocare da punta centrale ed, in passato, ha indossato le casacche di Maceratese, Voluntas Spoleto, Pianese e Nuova Foiano. «Sono onorato di indossare questo colore – dichiara Carissimi – Arrivo in ritardo rispetto ai compagni ma farò ogni sacrificio per essere in condizione il prima possibile. Lo scorso anno ho giocato in Toscana, appena mi si è presentata questa opportunità non ho avuto minimamente dubbi ad accettare. So che il gruppo è fantastico e composto da ragazzi volenterosi come me, sicuramente con spirito di sacrificio voglia e sudore potremmo toglierci tante soddisfazioni. So anche che il calore dei tifosi del Tolentino non manca mai e non vedo l’ora di esultare insieme a loro. Ho avuto modo di conoscere il direttore sportivo Crocetti che ringrazio pubblicamente perché mi ha fatto sentire subito a casa. Ora dovrò ripagare la fiducia della società con i fatti».