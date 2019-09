ANNUNCI - Per inserire i tuoi annunci scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore calzature uomo e donna un/una impiegato/a ufficio commerciale, con esperienza (cod. annuncio Conf 189). Si richiede buona conoscenza della lingua inglese, buon utilizzo del pacchetto office, orientamento al servizio / cliente. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Inviare il Cv, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità’ alle disposizioni del D.Lgs 196/2003, specificando il codice dell’ annuncio, via e-mail a: srp@confindustriamacerata.it (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/ Sim del 30/06/2016). Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Struttura settore ristorazione cerca camerieri e/o aiuto camerieri part time. Sede di lavoro: Alto Maceratese. Rif.: 11087

Azienda settore metalmeccanica cerca un tornitore/fresatore con almeno una minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: zona Urbisaglia. Rif.: 11086

Azienda settore elettrico cerca un elettricista con almeno minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: zona San Severino. Rif.: 11085

Impresa edile cerca un asfaltista esperto. Sede di lavoro: zona San Severino Marche. Rif.: 11084

Centro estetico cerca un’estetista qualificata part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11082

Azienda settore impiantistica cerca un apprendista impiegato tecnico e un operaio con età max 40 anni. Sede di lavoro: Castelraimondo. Rif.: 11081

Azienda settore tessile/abbigliamento cerca un’addetta al back office commerciale con ottimo inglese e francese. Sede di lavoro: zona Colmurano. Rif.: 11080

Azienda settore trasporti cerca un apprendista addetto alle consegne in possesso di patente cat. “B”. Sede di lavoro: zona San Ginesio. Rif.: 11079

Strutture settore ristorazione cercano: un/a cuoco/a esperto/a con sede di lavoro nell’alto maceratese e una aiuto cucina con sede di lavoro a Tolentino.

Azienda settore autotrasporti cerca un autista esperto in possesso di patente cat. CQC. Sede di lavoro: Marche e Abruzzo. Rif.: 11078

Parrucchieria cerca una parrucchiera e un’estetista entrambe in possesso della relativa qualifica. Sede di lavoro: Treia. Rif.: 11077

Associazione di volontariato cerca un’assistente sociale e educatori. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11073

Ristorante cerca un/a cameriere/a e un/a aiuto cuoco/a con almeno una minima esperienza nei ruoli. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 11072

Azienda settore autotrasporti cerca un autista esperto con patente CQC disponibile a trasferte extraregionali. Sede di lavoro: Appignano. Rif.: 11071

Impresa edile cerca un muratore e/o un manovale esperti. Sede di lavoro: San Severino Marche.

Pizzeria al taglio cerca un aiuto pizzaiolo part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11069

Azienda settore comunicazione cerca un rappresentante in possesso di partita iva. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11070