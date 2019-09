ANNUNCI - Per inserire i tuoi annunci scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

Sono aperte le iscrizioni per i nuovi percorsi formativi di alta specializzazione promossi da Its Turismo Marche. Gli Its sono scuole di eccellenza che offrono percorsi di specializzazione tecnica, in merito alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico del paese. Sono strutturati secondo un modello organizzativo che consente di stabilire una forte sinergia tra la formazione e il mondo del lavoro grazie alla stretta collaborazione con imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo.

Gli Its sono opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una nuova strategia delle politiche d’istruzione e formazione.

Its Turismo Marche propone corsi formativi in risposta alla domanda delle imprese, attraverso un’offerta formativa altamente qualificata, che punta a fornire elevate competenze tecniche per promuovere i processi di innovazione e trasferimento tecnologico, nella logica della “Smart Specializationˮ.

I percorsi formativi, completamente gratuiti, che propone la fondazione per il biennio 2019-2021 sono i seguenti:

“Tecnico superiore in strategia digitale e web e social marketing per il turismo” – attivabile nelle Province di: Pesaro e Urbino (Pesaro o Fano) e Ancona (Senigallia)

“Hospitality Mangement” – attivabile nelle Province di: Pesaro e Urbino (Pesaro o Fano) – Ancona (Senigallia) – Macerata – Ascoli Piceno (San Benedetto del Tronto)

I corsi hanno una durata di 1800 ore e almeno il 50% delle ore sono di stage (con possibilità di svolgere tirocini anche all’estero). Entrambi i progetti puntano su una didattica fortemente esperienziale ed almeno il 70% dei docenti provengono dal mondo del lavoro e delle professioni. Sono previsti viaggi studio a fiere di settore BtoB nazionali ed internazionali, azioni di sostegno per studenti che provengono da fuori sede. Al termine dei corsi si consegue il “Diploma di Tecnico Superiore” con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF. I bandi scadono il giorno 26/09/2019, ultimo giorno utile per le iscrizioni. Per saperne di più consulta il sito www.itsturismomarche.it oppure contattaci per un appuntamento al numero 347/7602914 – 0721/371227 o invia una mail a info@itsturismomarche.it; orientamento@itsturismomarche.it

Partecipa agli incontri di presentazione dei corsi.

lunedì 16 settembre alle 10

Centro per Impiego – Via L. Della Robbia, 4 – Pesaro

mercoledì 18 settembre alle 10

Centro per Impiego –Via SS. Annunziata, 51 – Urbino

lunedì 23 settembre alle 10

Centro per Impiego – Via De Cuppis, 2 – Fano

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):



Azienda settore autotrasporti cerca un autista esperto in possesso di patente cat. CQC. Sede di lavoro: Marche e Abruzzo. codice n. 11078

Parrucchieria cerca una parrucchiera e un’estetista entrambe in possesso della relativa qualifica. Sede di lavoro: Treia. codice n.11077

Impresa edile cerca muratori e manovali con almeno una minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: alto maceratese. codice n.1075

Associazione di volontariato cerca un’assistente sociale e educatori. Sede di lavoro: Tolentino. codice n. 11073

Ristorante cerca un/a cameriere/a e un/a aiuto cuoco/a con almeno una minima esperienza nei ruoli. Sede di lavoro: alto maceratese. codice n.11072

Azienda settore autotrasporti cerca un autista esperto con patente CQC disponibile a trasferte extraregionali. Sede di lavoro: Appignano. codice n.11071

Impresa edile cerca un muratore e/o un manovale esperti. Sede di lavoro: San Severino Marche.

Pizzeria al taglio cerca un aiuto pizzaiolo part time. Sede di lavoro: Tolentino. codice n.11069

Azienda settore comunicazione cerca un rappresentante in possesso di partita iva. Sede di lavoro: Tolentino. codice n.11070