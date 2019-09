MACERATA - La mamma 24enne, che è arrivata alla finalissima di Miss Italia, è stata intervistata da Caterina Balivo nel programma "Vieni con me". Ha parlato della gravidanza a 15 anni, dell'esperienza appena vissuta nel concorso di bellezza e si è commossa per il video messaggio a sorpresa del compagno Marco Cecchetti

Maria Gabrielli protagonista su Rai Uno. La mamma maceratese di 24 anni, arrivata in finalissima a Jesolo nell’ultima edizione di Miss Italia, si è raccontata a Caterina Balivo nella prima puntata della nuova stagione di Vieni da me. La ragazza, incoronata quest’anno Miss Riviera Marche, si è emozionata parlando della sua adolescenza e dell’attuale momento della sua vita.

«So che l’occasione che mi è capitata per caso quest’estate può essere un’opportunità – ha spiegato la 24enne in riferimento alla partecipazione a Miss Italia – ma non ci penso troppo. Il fatto è che tutto quello che voglio ce l’ho già. Quando torno a casa da mio figlio (Francesco, 8 anni) ho tutto quello che voglio». La conduttrice le ha poi chiesto di rivivere quei mesi in cui la vita di Maria è stata sconvolta dalla gravidanza inattesa. «Ho fatto il test già convinta che fossi incinta, a 15 anni la vita te la sconvolge il figlio, ed è stato un po’ uno choc, così come per il mio compagno – ha raccontato la ragazza – Tornando a casa ho detto tutto alle mie due sorelle più grandi e ai miei genitori. Non ricordo come l’ho detto a mia mamma, sicuramente stavamo a tavola, e le mie sorelle mi hanno un po’ aiutata. Non c’è stata mai comunque un’imposizione, la scelta è stata una mia scelta. Ci sono stati attimi di indecisione ma poi ho pensato che accettando il bimbo avrei avuto una persona in più che mi amava. I primi mesi sono stati duri, ma sia i miei genitori che il mio fidanzato mi hanno lasciata libera. Durante il parto ho pensato di morire, ma non mi importava, perché almeno lui sarebbe nato». La miss ora ha una relazione con il compagno Marco Cecchetti, che ha mandato alla redazione di “Vieni con me” un video messaggio a sorpresa che ha commosso la ragazza. «Sai quanto è difficile per me fare una cosa del genere – spiega l’uomo – ma volevo dirti che tutto quello che ti sta accadendo te lo meriti perché sei una persona eccezionale, che mi è stata vicino sia nei momenti belli che in quelli brutti. Mi raccomando vai piano con la macchina».