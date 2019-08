Miss Italia, Maria Gabrielli in finalissima

BELLEZZA - Erano 15 anni che una ragazza di Macerata non saliva sul prestigioso palco. La mamma di 24 anni rappresenterà le Marche con Giulia Ciarlantini (fascia regionale), Simona Viola (miss Cinema) e Gaia Foglini (miss Sorriso)

Maria Gabrielli alla finalissima di Miss Italia. Annunciate oggi nel museo M9 di Mestre le 57 miss promosse dalla giuria delle prefinali che si aggiungono alle 23 già promosse in direttissima per aver conquistato la fascia regionale.

La partenza lunedì, poi giorni intensi di prove e selezioni e oggi, finalmente, il responso della giuria: si va a Jesolo. Un finale ancora da scrivere per la 24enne di Macerata che ha iniziato questa avventura quasi per gioco. Gabrielli è l’unica altra maceratese, insieme alla neo Miss Marche Giulia Ciarlantini (che invece è recanatese e residente a Porto Recanati), che calcherà il palco della finalissima. Erano 15 anni che non si vedevano ragazze di Macerata città alla finalissima di Jesolo (l’ultima era stata Veronica Verolo nel 2004). Mentre per Ciarlantini la finalissima è stata conquistata di diritto con la vittoria della fascia regionale a Loreto, per Gabrielli, dopo la fascia di Miss Riviera Marche, ci sono stati altri giorni di selezione a Mestre.

La 24enne, che lavora in pizzeria nei weekend ed è anche mamma di un bambino di otto anni, Francesco, è alla sua prima esperienza del genere. A convincerla a iscriversi al concorso le amiche. Un’occasione colta al volo e con leggerezza che ora si è trasformata nell’opportunità di calcare un palco nazionale come quello di miss Italia.

Tutto il percorso è stato e sarà molto impegnativo ma anche un’avventura, per cui lei già dalla vittoria della prima fascia nella tappa di Numana, si era detta «tranquilla» e pronta alla sfida. Dalle Marche a Mestre sono state selezionate anche altre due miss: Simona Viola (miss Cinema) e Gaia Foglini (miss Sorriso). L’assegnazione del titolo per la nuova Miss Italia sarà il 6 settembre al PalaInvent.