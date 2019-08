BELLEZZA - La 24enne è stata incoronata Miss Riviera Marche ieri sera a Numana conquistando il pass per l'ultima selezione nazionale prima della finalissima di Jesolo

Maria Gabrielli incoronata Miss Riviera Marche ieri sera a Numana. La giovane mamma di Macerata strappa il pass per le finali nazionali di Miss Italia che si terranno a Mestre a fine agosto. Lì saranno selezionate le 80 candidate alla finalissima di Jesolo ( il 6 settembre tornerà in prima serata su Rai Uno).

Ieri sera Maria Gabrielli, 24 anni, ha vinto a Numana l’ottava tappa delle finali regionali (l’ultimo appuntamento questa sera a Porto Potenza Picena) dopo aver conquistato diverse fasce durante l’estate in giro per le Marche: aveva vinto le selezioni provinciali a San Benedetto che le hanno permesso di accedere alle finali regionali per poi conquistare la fascia di Miss Rocchetta a Fiuminata e quella di Miss Marina Dorica alle selezioni regionali di Ancona dove era arrivata seconda. Il 23 agosto a Loreto sarà assegnata la corona di Miss Marche.

«Una vittoria inaspettata, per me è un’esperienza completamente nuova», ha detto Maria Gabrielli sul palco di Numana dove è stata incoronata da Carlotta Maggiorana, la marchigiana vincitrice della scorsa edizione di Miss Italia. Bella, modesta, Maria non si è lasciata mai prendere dall’emozione. «Che fai non piangi?» le hanno detto subito dopo la vittoria di ieri. «No, sono tranquilla. Ora sono in gioco e si balla». Finora hanno avuto ragione le sue due amiche, mamme di compagni di scuola di suo figlio, che l’hanno spronata convincendola a iscriversi al concorso. L’ultima partecipazione di una ragazza di Macerata città alle finali di Miss Italia risale a 15 anni fa, nel 2004 quando Veronica Verolo prese parte alla manifestazione vinta da Cristina Chiabotto.

