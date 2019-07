BELLEZZA - Prima classificata la 19enne di Folignano, seconda la 24enne di Macerata già qualificata per l'ultimo appuntamento marchigiano a Loreto

Nel fresco di una sera d’estate, Fiuminata ha incoronato le reginette di bellezza della preselezione regionale di Miss Italia. A sfidarsi diciassette belle ragazze, provenienti da tutte le Marche, durante la serata presentata da Marco Moscatelli ed allietata dalla voce potente di Sabrina Bistrot.

Le giovani aspiranti miss hanno sfilato in costume da bagno ed abito, ma non sono mancati dei momenti per conoscerle meglio, in cui hanno avuto modo di raccontare chi sono e cosa sognano per il loro futuro. Quasi tutte sono impegnate negli studi, qualcuna è mamma, altre hanno bei progetti in diversi settori, a cui si aggiunge per alcune di loro, il sogno di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo, o semplicemente la voglia di vivere un’esperienza diversa, partecipando alle selezioni di Miss Italia. «Vedo che nessuno ha parlato di medicina, vi invito ad iscrivervi a questa facoltà, perché c’è carenza di medici – ha detto il sindaco Vincenzo Felicioli, medico ospedaliero ginecologo ormai in pensione – Vorrei che poteste vincere tutte, siete davvero delle splendide ragazze, piene di sogni e progetti».

Alla fine a strappare il primo posto, nel voto della giuria formata da sponsor, autorità locali e il delegato Eusa dei campionati europei universitari di tennis tavolo in corso a Camerino, è stata Simona Viola, 19enne studentessa di Folignano. «Sono qua sicuramente per divertimento e provare una nuova esperienza, speriamo che vada bene, il mio sogno è quello di arrivare a Jesolo. Devo dire non mi aspettavo il primo posto, ma sono strafelice ed emozionata». Seconda classificata Maria Gabrielli, 24enne di Macerata, che si sta facendo notare in queste serate in giro per le Marche. Pochi giorni fa Maria Gabrielli è arrivata prima nella selezione di San Benedetto ed è già classificata per la finale regionale del 23 agosto a Loreto. «Sono qua perché mi hanno iscritto due amiche, altrimenti non sarei mai venuta. Vediamo cosa porterà questa esperienza, per ora la prendo in maniera divertente», racconta Maria. Terza è arrivata Elisa Rossetti, quarta Sofia Cioppettini, quinta Ludovica Stronati, sesta Laura Lattanzi. Miss Mascotte è stata eletta Marina Olivieri. In gara anche la 18enne di San Severino Maria Vittoria Massei. A premiare le vincitrici il sindaco Vincenzo Felicioli, la vicesindaco Ilenia Grandoni, altri assessori e consiglieri comunali, il presidente Contram Stefano Belardinelli e alcuni sponsor. La fase finale del concorso, che l’anno scorso ha incornato proprio una marchigiana (Carlotta Maggioranna), si svolgerà a Jesolo.

(Mo. Or.)