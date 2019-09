BELLEZZA - Stasera i maceratesi tiferanno per la 18enne di Porto Recanati e per la 24enne di Macerata che ha ricevuto una telefonata speciale dal figlio Francesco: «Sapevo già che eri la mamma più bella del mondo». Questa sera la finalissima dalle 21,25 con diretta su Raiuno. Il televoto deciderà la vincitrice

Miss Italia, è la notte dell’incoronazione. Questa sera, dopo sei anni nuovamente in diretta su Rai Uno, a partire dalle 21,25 va in onda la finalissima del concorso di bellezza più amato e seguito. Quattro le ragazze marchigiane in gara: la 18enne Miss Marche Giulia Ciarlantini (numero 12) di Porto Recanati, la ventiquattrenne maceratese Maria Gabrielli (numero 55), la diciannovenne fermana Gaia Foglini (numero 43) e la coetanea ascolana Simona Viola (numero 27).

Quattro le sessioni di voto: per portare le aspiranti reginette della bellezza italica da 80 a 40, poi a 20, a 10, e quindi a due. Si comincia alle 21,25 con la conduzione di Alessandro Greco, ma nel ricordo di Fabrizio Frizzi, già al timone della manifestazione per ben quindici anni. Quella di stasera sarà una edizione speciale: è la numero 80.

La diciottenne Giulia Ciarlantini (numero 12), nata e cresciuta a Recanati e residente a Porto Recanati è alta 1.75, ha conquistato la fascia di Miss Marche nella finale regionale di Loreto. Giulia e quest’anno si è diplomata al liceo classico di Recanati, suona il pianoforte, sogna di diventare giornalista televisiva e martedì scorso ha sostenuto a Roma il test d’ingresso alla facoltà di Medicina. A Jesolo con lei stasera ci saranno i suoi genitori, Roberto e Roberta.

L’altra è Maria Gabrielli (numero 55), 24 anni, di Macerata, alta 1.74. Maria è diplomata all’istituto socio psico pedagogico, lavora in una pizzeria. La sua aspirazione è assicurare una stabilità a lei e Francesco, il suo bambino di 8 anni. «Se non ci fosse stato lui non sarei riuscita a portare questo percorso fino in fondo – dice Maria – Al telefono mi ha detto: “Sapevo già che eri la mamma più bella del mondo prima che andassi là. Non vedo l’ora che torni a casa”». Stasera Francesco guarderà la mamma in tv assieme al resto della famiglia. Con lei a Jesolo ci saranno il papà Franco e una delle due sorelle, Giulia.

I maceratesi stasera tiferanno per Maria e Giulia e magari voteranno. Attraverso il televoto, sono solo infatti gli italiani a casa, a decidere chi sarà la Miss da eleggere. Basterà telefonare: da fisso: 894.424; da mobile: 475.475.0.