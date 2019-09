REGIONE - Eletto con i M5s era stato espulso dal movimento nel 2016, in assemblea molte sue proposte sui temi ambientalisti

Il consigliere regionale di Tolentino Sandro Bisonni entra della Federazione dei Verdi. L’annuncio verrà dato domani in una conferenza stampa ad Ancona con la co-portavoce nazionale Elena Grandi, i vertici regionali Gianluca Carrabs e Adriano Cardogna e il capogruppo della Campania Francesco Emilio Borrelli. Il consigliere di Tolentino era stato eletto nel 2015 con la lista del Movimento 5 Stelle e ne è fuoriuscito nel 2016 dopo che era stato attivato un procedimento di espulsione a causa di una indagine a suo carico, poi archiviata, per assenteismo a scuola. Bisonni, ora nel gruppo misto, ha sposato molte cause ambientaliste, in particolare contro gli inceneritori, facendo parte del comitato che ha ottenuto lo spegnimento del vecchio camino, ed è oggi in prima linea contro l’ipotesi di nuovi impianti in provincia. Domani alle 11,30, nella sala “Pino Ricci” di Palazzo delle Marche illustrerà le motivazioni alla base della scelta e il posizionamento in sede di Consiglio regionale.