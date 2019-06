LA PROPOSTA del consigliere regionale Mirco Carloni: «Dal Dl-Crescita una grande opportunità, la Regione non rimanga immobile e si attivi subito per presentare al Governo una proposta che permetta il rilancio dell'economia»

«L’intera zona delle Marche colpita dal terremoto del 2016 diventi Zona Economica Speciale. Dal Dl-Crescita emerge una grande opportunità, la Regione Marche non rimanga immobile e si attivi subito per presentare al Governo una proposta ed un piano di sviluppo strategico che permetta il rilancio dell’economia delle zone terremotate». Così il consigliere regionale Mirco Carloni lancia la sua proposta concreta alla Giunta Regionale. «Il Dl Crescita n°34-2019 offre una grande opportunità che va assolutamente colta senza perdere tempo. Nel Decreto infatti sono stati stanziati ulteriori 300 milioni (nel triennio 2019-2021) in favore delle Zes collocate in varie parti del Sud Italia, per sostenerne lo sviluppo economico ed industriale – precisa Carloni – Occorre estendere questa formula anche alle aree colpite dal sisma del centro Italia che vivono una crisi economica senza precedenti, in modo tale da permettere all’economia di quei territori di crescere e ripartire. Sono in gioco importanti finanziamenti per tutte quelle realtà imprenditoriali già operative e per quelle che, a seguito dell’istituzione si potranno insediare nella Zes potendo beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla entità degli investimenti e delle attivita’ di sviluppo di impresa. La Giunta Regionale si attivi subito con il Governo al fine di presentare una proposta concreta così come previsto per l’istituzione di una Zona Economica Speciale – conclude il consigliere regionale -, dando così opportunità e speranza a territori che ancora oggi stanno vivendo anni di crisi. A tale scopo ho presentato una mozione che dovrà essere discussa in consiglio regionale».