Sarà la giornata della zootecnia quella di domani a Raci , Rassegna agricola Centro Italia in corso al centro fiere di Villa Potenza. I vincitori della XXXV Mostra Nazionale Bovini di razza Marchigiana iscritti al L.G.N. saranno proclamati dalle 15 alle 17. In mattina, dalle 10 alle 11, si terrà l’asta delle manze di razza marchigiana, appuntamento molto atteso dagli allevatori e reso possibile grazie al sostegno particolare del Comune di Macerata, organizzatore della rassegna insieme alla Regione Marche e la Provincia di Macerata. Non mancheranno nella giornata di domani incontri e laboratori interessanti per grandi e bambini, spettacoli equestri, esposizioni di prodotti di enogastronomia locali per tutti i gusti. Il programma completo è consultabile sul sito del Comune di Macerata. La Raci è sostenuta da diversi sponsor privati: Giessemme, Oro della Terra, Fileni, Cirioni, Laminox, Fata assicurazioni, Omaz, New Green Space.