Consulenti commerciali, camerieri, agenti di vendita, muratori, informatici, sono alcune delle figure ricercate dalle aziende del territorio questa settimana nella selezione degli annunci in provincia.

La Ciodue Italia Spa, azienda leader a livello nazionale settore antincendio e sicurezza, in un’ottica di potenziamento della propria rete commerciale, seleziona consulenti commerciali (anche prima esperienza). Le competenze ed esperienze richieste sono: predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale, età preferibilmente compresa tra i 20 ed i 45 anni, essere automuniti. L’azienda offre: inserimento in area definita e strutturata, formazione tecnica e commerciale continua, contributo fisso mensile di circa 1.300 euro per i primi mesi (al raggiungimento di obiettivi minimi) per agevolare l’inizio dell’attività, inquadramento con contratto Enasarco. Inviare la candidatura a macerata@ciodueitalia.it o sul sito www.agentisicurezza.it

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Impresa edile cerca un montatore di ponteggi con patentino e muratori esperti nel metodo cuci-scuci su muri in pietra. Sede di lavoro: Tolentino.

Azienda metalmeccanica cerca un manutentore meccanico con età max 40 anni. Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 10971

Bar cerca una barista con minima esperienza. Sede di lavoro: zona San Ginesio. Rif.: 10970

Attività commerciale cerca una commessa a chiamata. Sede di lavoro: Macerata

Ristorante cerca un/a cameriere/a di sala e un/a aiuto cucina. Sede di lavoro: Castelraimondo. Rif.: 10969

Azienda settore servizi cerca un autista esperto con patente “C+CQC”. Zona di lavoro: Treia. Rif.: 10968

Falegnameria cerca una impiegata tecnica con conoscenza di autocad. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 10967

Tomaificio cerca un’orlatrice di tomaie esperta. Sede di lavoro: zona Tolentino. Rif.: 10966

Struttura settore ristorazione cerca una barista esperta con età max 45 anni. Sede di lavoro: zona San Severino Marche. Rif.: 10965

Suolificio cerca un addetto alla manovia, verniciatura, finitura. Sede di lavoro: Urbisaglia. Rif. 10964

Impresa vitivinicola cerca un agente rappresentante esperto. Lavoro autonomo. Sede di lavoro: zona Tolentino. Rif.: 10962

Azienda settore pubblicitario cerca un addetto all’affissione manifesti esperto nel ruolo. Sede di lavoro: zona San Severino Marche. Rif.: 10961

Stireria cerca una stiratrice esperta. Sede di lavoro: Massa Fermana. Rif.: 10960

Impresa di costruzioni cerca un geometra di cantiere esperto. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 10959

Pelletteria cerca personale esperto e/o in età di apprendistato. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 10958