Consulenti commerciali, camerieri, agenti di vendita, muratori, informatici, sono alcune delle figure ricercate dalle aziende del territorio questa settimana nella selezione degli annunci in provincia.

La Ciodue Italia Spa, azienda leader a livello nazionale settore antincendio e sicurezza, in un’ottica di potenziamento della propria rete commerciale, seleziona consulenti commerciali (anche prima esperienza). Le competenze ed esperienze richieste sono: predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale, età preferibilmente compresa tra i 20 ed i 45 anni, essere automuniti. L’azienda offre: inserimento in area definita e strutturata, formazione tecnica e commerciale continua, contributo fisso mensile di circa 1.300 euro per i primi mesi (al raggiungimento di obiettivi minimi) per agevolare l’inizio dell’attività, inquadramento con contratto Enasarco. Inviare la candidatura a macerata@ciodueitalia.it o sul sito www.agentisicurezza.it

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Struttura alberghiera cerca una receptionist con età max 35 a conoscenza dell’inglese, una lavapiatti e cameriera ai piani. Sede di lavoro: zona Tolentino. Rif.: 10957

Ristorante cerca un/a aiuto cuoco/a e un/a cameriere/a con minima esperienza nei ruoli. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 10956

Azienda settore alimentare cerca un agente di vendita per le provincie di Ap, Fm, An e Ps, si offre rimborso spese e minimo portafoglio clienti.

Azienda settore lavorazioni metalliche cerca addetti lavorazioni su macchine semiautomatiche. Sede di lavoro: zona Matelica.

Pizzeria al taglio d’asporto cerca una/un aiutante pizzaiolo, orario part-time pomeridiano, età: max 35 anni. Sede di lavoro zona Tolentino. Rif.: 10955

Impresa di costruzioni cerca muratori e manovali edili esperti nei ruoli. Sede di lavoro: Prov. Macerata. Rif.. 10954

Parrucchieria cerca un’apprendista parrucchiera anche prima esperienza. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 10953

Azienda settore termoidraulico cerca un impiegato per l’ufficio tecnico con esperienza nel ruolo/settore. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 10952

Pelletteria cerca addette all’incollaggio, tintura, accoppiatura esperte. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 10951

Azienda settore servizi cerca uno sviluppatore/programmatore informatico (Java, Php, Javascript) in qualità di collaboratore esterno. Sede di lavoro: Matelica. Rif. 10950

Azienda settore impiantistica cerca elettricisti per la posa in opera di impianti in fibra ottica. Sede di lavoro: Provincia di Macerata. Rif.: 10949

Cooperativa cerca addetti all’accoglienza e informazioni turistiche nel fine settimana. Sede di lavoro: Tolentino.

Azienda settore trasporti cerca un autista esperto con patente “E” disponibile a trasferte extraregionali. Sede di lavoro: Potenza Picena. Rif.: 10948