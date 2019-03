RECANATI - Amministratore delegato, direttore commerciale, creativo e marketing dell'azienda di famiglia, ha ricevuto questo pomeriggio il prestigioso riconoscimento

Laura Ottaviani è stata premiata con un riconoscimento speciale: il premio “Donna Cultura” Ande Marche. L’Ande (Associazione nazionale donne elettrici), associazione apartitica e anti-ideologica, dal 1946 si occupa non solo di “far acquisire maggior coscienza politica”, attraverso la valorizzazione della persona in un contesto di civile convivenza e in condizione di pari opportunità tra donna e uomo, ma anche sviluppare maggior impegno civile, politico – economico, sociale e culturale.

All’evento che si è tenuto questo pomeriggio nell’Aula Magna del Comune di Recanati – l’amministratore delegato di Ottaviani Spa ha ricevuto il premio istituito da Ande Marche con l’obiettivo di assegnare un riconoscimento a personalità femminili che si sono distinte per cultura, valori, competenza, capacità, impegno sociale e professionale. In questa edizione sono state selezionate donne portatrici e trasmettitrici di solidi valori familiari, sociali e d’impresa.

L’architetto Laura Ottaviani, laureata in Architettura al Politecnico di Milano, ha sviluppato le già evidenti doti artistiche seguendo corsi di disegno nell’Accademia delle Belle Arti di Brera. Inserita nell’azienda di famiglia, specializzata nella produzione di oggetti preziosi in oro e argento, la trasforma, adattandosi velocemente al mercato: modifica tutta la produzione della linea casa rinnovando il design, con linee pulite, eleganti e contemporanee, quindi progetta ex novo, la collezione Ottaviani Bijoux utilizzando metalli arricchiti da cristalli e pietre naturali e inserisce nella proposta merceologica le collezioni di gioielli, orologi, borse-gioiello e accessori per l’uomo. Amministratore delegato, direttore commerciale, creativo e marketing ha fatto del Marchio Ottaviani il punto di riferimento nel mondo della moda, apprezzato anche dal mercato internazionale. Impegnata nel sociale ha destinato alcune sue creazioni a raccolte fondi per progetti benefici, collaborando in primis con la Fondazione Umberto Veronesi. Dal 2018 ricopre la carica di vice presidente Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) sezione di Macerata.

Oltre a Laura Ottaviani sono state premiate la professoressa Silvana Sabbatini Guzzini e Simona Reschini. Il premio è stato assegnato alla presenza di Jolanda Rolli – Prefetto di Macerata, della professoressa Graziella Vitali – presidente Ande Marche Ancona, e di Paola Pierangeli Tittarelli, madrina del Premio “Donna Cultura”. Hanno accompagnato le premiate Nando Ottavi (past president Confindustria Marche), Gabriele Magrini Alunno (direttore di Banca Italia), Paola Bichisecchi (direttrice di Confindustria Marche), Gianluca Pesarini (presidente di Confindustria Macerata), Adolfo Guzzini (past president Confindustria Marche) e l’avvocatessa Gabriella Pierantoni Rossignoli.