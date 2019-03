MOZIONE del capogruppo Udc in consiglio regionale per richiedere con urgenza al Ministero del Lavoro l'incontro più volte promesso fra Regione Marche, organizzazioni sindacali e curatela: obiettivo verificare le concrete possibilità di intervento in favore degli ex lavoratori dello stabilimento di Montelupone

Presentata a fine febbraio dal capogruppo Udc in Consiglio regionale Luca Marconi una mozione per impegnare il Presidente e la Giunta Regionale tutta a richiedere con urgenza al Ministero del Lavoro la convocazione di un tavolo di confronto, più volte promesso, nelle opportune sedi istituzionali fra Regione Marche, organizzazioni sindacali e curatela dell’ex Teuco per verificare quali siano le concrete possibilità di intervento in favore degli ex lavoratori della Teuco di Montelupone. Marconi, in modo particolare, vuol verificare la possibilità di applicare la misura della Cassa integrativa speciale per i 116 ex dipendenti della Teuco per il periodo compreso tra il 20 aprile e il 30 giugno 2018 al fine di garantire loro le tutele necessarie sia retributive che contributive anche alla luce delle recenti modifiche normative in tema di ammortizzatori sociali. «E’ necessario – commenta il capogruppo Udc – aprire un tavolo di confronto istituzionale nelle opportune sedi istituzionali fra Regione Marche e organizzazioni sindacali per valutare bene l’impatto sociale pesante che la chiusura dell’azienda ha comportato per i 116 dipendenti e per tutto il territorio della provincia di Macerata che già versa in una situazione di particolare gravità, in vista di un possibile rilancio dell’attività produttiva, col marchio Teuco, nei settori merceologici tradizionalmente trattati».