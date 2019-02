IMPRESE - Decine di migliaia di visitatori per The One e White Milano. Il presidente Giuseppe Mazzarella: «Da tempo operiamo in sinergia con gli enti fieristici più importanti per garantire alle nostre aziende partecipazioni di rilievo in blasonate manifestazioni. Nel 2019 svilupperemo ulteriori collaborazioni in svariati settori, dalla Moda al Food, dalla Meccanica al Mobile»

Fashion week milanese, bilancio positivo per le fiere White Milano e The One dedicate alla moda donna. Decine di migliaia i visitatori e tanti i buyer italiani e stranieri. «La vivacità di questi saloni – dice il presidente di Confartigianato Marche, Giuseppe Mazzarella – è il risultato di determinanti collaborazioni come quella tra la nostra associazione e gli enti fieristici interessati. Altro importante asset è quello della partecipazione di Ice nella scelta dei qualificati buyer presenti ai saloni della moda, e quello altrettanto importante relativo agli investimenti dedicati ad ogni manifestazione di questo tipo». Mazzarella continua sottolineando che Confartigianato sta operando «da tempo in sinergia con gli enti fieristici più importanti di settore per garantire alle nostre imprese partecipazioni di rilievo in blasonate manifestazioni, a costi decisamente accessibili. Nel corso del 2019 Confartigianato svilupperà infatti ulteriori collaborazioni in diversi svariati settori, dalla Moda al Food, dalla Meccanica al Mobile, per far sì che tutte le nostre imprese possano essere nelle condizioni di valutare la partecipazione a questi eventi incentrati sull’export, orami imprescindibili anche per le piccole attività artigiane di Confartigianato». «Le nostre 11 aziende presenti alle manifestazioni fieristiche – dice Paolo Capponi, responsabile Export di Confartigianato imprese Macerata-Ascoli-Fermo – possono ritenersi soddisfatte di questo annuale appuntamento internazionale con la fashion week di Milano, occasione unica per farsi apprezzare dai numerosi buyer intervenuti. White Milano, infatti, chiude l’edizione di febbraio registrando 25.256 visitatori tra buyer ed operatori di settore. Tra questi, i buyer italiani crescono del 2.3% mentre gli esteri del 6.8%». Per quanto riguarda la fiera The One, giunta alla quinta edizione, ha registrato 11.165 visitatori «di cui il 64% stranieri con le migliori performance attribuite a Stati Uniti (+21%), Corea del Sud (+22%) e Germania (+17%) – spiega Capponi -. Ottimi risultati anche per Super, che si è concluso con un più 25% di presenze dei buyer e un più 35% di negozi registrati, per un totale di 5.900 compratori. In crescita anche diversi mercati di riferimento come Giappone (+23%), Corea del Sud (+45%) e Russia (+27%)».