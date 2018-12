RICONOSCIMENTI ad Andrea Carpineti di Design Italian Shoes di Recanati, a Francesco Lombardo di Alò srl di San Severino e alla 3P Engineering di Urbisaglia e Chiaravalle

I Giovani Imprenditori di Confindustria Marche, in occasione della conviviale di venerdì 7 dicembre a Villa Gazzani a Civitanova organizzata per il 2018 dal Gruppo Giovani di Confindustria Macerata guidato dal presidente Paolo Carlocchia, project leader dell’evento, hanno conferito i tradizionali premi “Giovane Imprenditore”, “Imprenditore Giovane” e “Tecnologia e Innovazione” 2018.

Il Premio “Giovane Imprenditore” è stato assegnato ad Andrea Carpineti, che nel 2015 con il fratello Francesco e Michele Luconi hanno fondato l’Azienda Future Fashion Srl di Recanati dal marchio Dis, acronimo di Design Italian Shoes nato con l’obiettivo di rivoluzionare il modello di business del settore calzaturiero grazie ad un configuratore 3D con cui ogni cliente può creare la scarpa in modo personalizzato, calzatura che sarà realizzata poi dai maestri artigiani marchigiani in 10 giorni.

Il premio “Imprenditore Giovane” invece è stato conferito a Francesco Lombardo, Ad della Ralò Srl di San Severino, azienda agroalimentare di prodotti sott’olio contraddistinti dal marchio “Castellino” leader non solo nel nostro Paese ma anche nei mercati esteri.

Infine il premio “Tecnologia e Innovazione” è stato attribuito alla 3P Enginnering Srl, con sede ad Urbisaglia e Chiaravalle, un’azienda innovativa che svolge attività di ricerca e invenzione industriale, vanta 31 brevetti registrati in diversi settori di mercato di cui 21 sviluppati per i propri clienti.

A ritirare il premio i due Ad Michele Marcantoni e Rosalino Usci.

Sono intervenuti alla serata il presidente di Confindustria Macerata Gianluca Pesarini, la presidente GGI Marche Simona Reschini, il Sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarrapica, l’Assessore alle Attività Produttive delle Marche Manuela Bora.

L’evento è stato realizzato grazie al contributo dell’ Agenzia Coface – TL SAS di Pieroni Tania e Cascioli Group e al sostegno di Entroterra – Pasta di Camerino, Manifattura Paoloni, Carinelli Group, Pelletteria Valentino Orlandi, Ciu Ciù, Corsetti Vivai, Hotel Cosmopolitan, Grafiche Bieffe, Map, Bachetti Food e Distilleria Varnelli.