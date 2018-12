MACERATA - L'appuntamento è per mercoledì 12 dicembre alle 15

La Camera di commercio delle Marche è partner del progetto europeo “Ippon -Innovative public procurement opportunities and networking” nell’ambito del programma di finanziamento europeo Cosme per la competitività delle imprese. Il progetto coinvolge sette Paesi europei (Slovenia, Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Bulgaria) e comprende un insieme diversificato di partner (Camere di commercio, Centri di formazione, parchi scientifici e Istituzioni territoriali). Info sul sito web www.ipponprojeet.eu. L’obiettivo del progetto Ippon è rimuovere gli ostacoli all’accesso delle piccole imprese agli appalti pubblici attraverso il confronto, la condivisione, la formazione, l’accompagnamento delle piccole imprese in un percorso di avvicinamento ai mercati pubblici nazionali ed esteri per iniziare un processo di internazionalizzazione. Pertanto mercoledì 12 dicembre alle 15, nella sede di Macerata della Camera di commercio, in via Lauri 7, si terrà il primo incontro dal titolo “Introduzione agli appalti pubblici: strumenti di accesso e partecipazione”. I lavori si apriranno con l’intervento di Gino Sabatini, presidente della Camera di commercio delle Marche. Subito dopo Lorenza Natali, responsabile dell’Area promozione della Camera di commercio, presenterà il progetto Ippon. Quindi l’avvocato Antonella Mirabile parlerà degli appalti pubblici: strumenti di accesso e partecipazione. Ci saranno poi alle ore 17 incontri individuali con analisi e check-up per concludere l’incontro alle 18. Per informazioni rivolgersi a Lorenza Natali (telefono 0733.2511).