LAVORO - L'istituto cerca una figura "junior" per la funzione di compliance all’interno della sede generale nel capoluogo

Banca Macerata prosegue il suo percorso di sviluppo e di espansione sul territorio, con l’obiettivo di diventare sempre di più la Banca di riferimento nelle Marche. Aumentano i volumi operativi, nonché il numero di clienti e dipendenti. Raggiungere simili obiettivi in tempi di crisi non è semplice, ma da tempo Banca Macerata segue una politica differente, investendo su giovani risorse da inserire nella propria struttura. «Solo nell’ultimo anno abbiamo incorporato nel nostro organico 4 giovani laureati a tempo indeterminato e siamo costantemente alla ricerca di nuove figure come Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede, per coprire diverse posizioni vacanti nei BPrM Punti Consulenza della Banca” spiega Rodolfo Zucchini, direttore generale di Banca Macerata, Istituto con sede a Macerata. «Stiamo dimostrando di essere una realtà solida che vuole fortemente credere nei giovani. Siamo davvero soddisfatti di questo nostro trend occupazionale e contiamo di poterlo mantenere nel tempo, offrendo la possibilità di entrare in un ambiente giovane e dinamico e di crescere all’interno di una Banca innovativa. In questo periodo – continua il direttore – stiamo cercando una figura junior per la funzione di compliance all’interno della sede generale a Macerata. I requisiti minimi richiesti sono la laurea specialistica in Giurisprudenza oppure in Scienze Economiche e/o Bancarie con punteggio minimo di 107/110, e un’ottima conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2) e del pacchetto Office. Si offre inquadramento con contratto bancario, con un livello minimo garantito di Terza area professionale – Primo livello, a tempo determinato a 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato». Gli interessati possono inviare la propria candidatura all’indirizzo email bprm_assume@bancamacerata.it entro e non oltre il 28 settembre. Per maggiori informazioni sui requisiti, le modalità di selezione e l’informativa sul trattamento dei dati personali consultare il sito www.bancamacerata.it oppure 0733250220.