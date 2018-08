NELLE MARCHE saranno in molti a lavorare domani per garantire un 15 agosto tranquillo. A dirlo è Luca Talevi, segretario generale della Cisl Funzione pubblica

Oltre 4.500 i dipendenti pubblici delle Marche che a Ferragosto saranno al lavoro. A dirlo è la Cisl Funzione Pubblica. L’impegno dei lavoratori è diretto a garantire un 15 agosto tranquillo. Oltre 3.300 «sono i lavoratori impegnati nella sanità dove la presenza dei turisti crea ulteriori necessità, soprattutto nei pronto soccorso, in un periodo in cui devono essere garantite le ferie ai dipendenti ed i posti letto sono ridotti – dice la Luca Talevi, segretario generale Cisl Fp Marche –. Oltre 500 persone sono impegnate nella sanita privata, e nelle case di riposo, con molti lavoratori delle cooperative sociali al lavoro. Polizia municipale e Protezione civile garantiranno poi assistenza e presenza nelle strade, con particolare riferimento alle zone turistiche». Al comune di Ancona «impegnato circa il 40% delle forze a disposizione con 10 vigili la mattina, 12 il pomeriggio, 4 alla centrale operativa ed 11 in reperibilità per eventuali emergenze» prosegue Talevi. Un Ferragosto che fa registrare i «più elevati numeri di lavoratori pubblici presenti degli ultimi anni».